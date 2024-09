Bárbara Rey era amante de quien ostentaba la corona de España y las fotos en las que la pareja se ve apasionada, entre abrazos y besos, se conocieron públicamente en Países Bajos, ya que la prensa peninsular dispuso de las mismas pero nunca las publicó, indican las crónicas de medios internacionales.

Ángel Cristo Jr., hijo de la señora Rey, vendió el material y fundamentó las razones que lo impulsaron a ello, enfrentado momentáneamente con su progenitora.

El medio neerlandés interpretó el cuadro de situación: “Con estas fotos, el rey Juan Carlos fue chantajeado por una de sus muchas amantes, la estrella de televisión Bárbara Rey. Ella usó a su hijo, Ángel Cristo Jr., que entonces tenía 13 años, para tomar las fotografías en secreto. Le hizo ganar mucho dinero y por venganza hacia su madre y para desmentir sus palabras, Ángel ha contado esta impactante historia”.

La señora Rey salió al cruce en declaraciones al medio Espejo Público: “No voy a hablar nada al respecto, lo consultaré con mi abogada. Me he quedado… no sabía yo que podía llegar hasta este extremo, qué vergüenza. Con esto se demuestra quién es mi hijo y cómo es y cómo ha sido toda la vida”.

La mujer, de profesión vedette, demandó este verano a su primogénito, bajo la acusación de haberle robado “material sensible”.