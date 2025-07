Continúa la búsqueda de Adrián, un joven de 25 años, que este lunes a la noche patinó en la zona de Puerto Norte y se precipitó al río. La terrible escena tuvo lugar mientras el muchacho pescaba junto a su padre, quien se tiró al agua sin poder salvarlo. Ambos viven juntos en barrio Ludueña y ante las profundas necesidades que pasan, optaron por salir a pescar a fin de hacerse de algún alimento.

Prefectura continúa con los rastrillajes en inmediaciones de avenida Francia y el río. Luis, el papá del muchacho, estaba firme en el lugar, junto a su hermana Nélida, a la espera de que, finalmente, puedan hallar el cuerpo. Visiblemente conmovidos, pidieron ayuda para hacerle frente a esta pérdida que les deja en una situación de mayor vulnerabilidad.

Luis, a la espera de novedades de su hijo (Foto: Alan Monzón)

“Hace meses que no veníamos, yo estaba de espaldas, me pega el grito un muchacho que estaba más allá. Yo estaba levantando las cosas, me tiro, pero ya se había ido”, precisó Luis sobre el momento en que su hijo desapareció tras caer barranca abajo.

De acuerdo a lo que contó a De 12 a 14 (El Tres), llegó la Policía y también Prefectura a fin de poder hallar al joven, quien es plomero y gasista.

(Foto: Alan Monzón)

Nélida, su tía, contó que Luis y Adrián viven juntos: “Son ellos dos solitos en el Ludueña”. Según expresó, Luis es cartonero y su hijo es el principal sostén económico. En los últimos días había perdido su trabajo por lo que optaron por volver, después de mucho tiempo, a pescar para lograr llevar algo a la mesa.

Luis y Nélida asumieron la pérdida de Adrián y aguardan poder reencontrarse con su cuerpo y darle una despedida. Para ello, piden ayuda económica al teléfono 341 7559668