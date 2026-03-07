Un video que circula en redes sociales volvió a poner en tendencia a Punch, un pequeño mono japonés de apenas siete meses que vive en el Jardín Zoológico y Botánico de Ichikawa. El clip muestra el momento en que el animal busca desesperadamente su peluche de orangután, el cual cayó en una laguna formada tras las fuertes lluvias que azotaron la región.

Las imágenes, difundidas a través de la red social X, captaron el instante en que Punch observa el agua e intenta localizar su juguete bajo la superficie. En el video se escucha al pequeño macaco emitir sonidos de alerta y angustia, lo que generó una ola de reacciones entre miles de usuarios que pidieron la rápida intervención de los cuidadores del parque.

🐒🥺 ¡Un día triste para Punch!



El pequeño macaco perdió a su peluche y lleva horas buscando en el agua helada a su compañero incondicional



Según reportes de la prensa internacional, el incidente ocurrió luego de un fuerte temporal que provocó la acumulación de agua en algunas áreas del recinto abierto del zoológico. Durante la escena también se observa cómo un mono adulto se acerca al pequeño y lo empuja al agua, situación que alarmó a los cuidadores y a quienes observaron el video.