A pocas semanas de noviembre de 2026, una supuesta predicción de Baba Vanga sobre la llegada de extraterrestres a la Tierra volvió a generar repercusiones en las redes sociales. La historia sostiene que la humanidad estaría cerca de vivir un acontecimiento sin precedentes: el primer contacto masivo con seres de otro planeta.

Según las versiones que circulan en internet, el episodio ocurriría durante noviembre y estaría marcado por la aparición de una enorme nave espacial que podría observarse a simple vista desde distintas regiones del mundo.

La profecía es atribuida a Vangelia Pandeva Gushterova, conocida popularmente como Baba Vanga, una mística búlgara que falleció en 1996 y alcanzó notoriedad por sus supuestas capacidades para anticipar acontecimientos futuros.

Aunque sus seguidores le atribuyen predicciones sobre guerras, desastres naturales y hechos históricos, muchas de esas afirmaciones no cuentan con documentos originales que permitan comprobar su autenticidad.

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Qué dice la supuesta profecía sobre los extraterrestres

De acuerdo con las interpretaciones difundidas en redes sociales, noviembre de 2026 sería el momento elegido para que una civilización extraterrestre establezca contacto con la humanidad.

La versión más conocida sostiene que una nave espacial de dimensiones extraordinarias ingresaría en las capas superiores de la atmósfera terrestre y permanecería visible desde diferentes puntos del planeta.

A diferencia de otros relatos sobre posibles señales de vida extraterrestre, esta predicción describe un encuentro directo y de alcance mundial.

Sus seguidores interpretan que el acontecimiento podría transformar la manera en que los seres humanos comprenden el universo y su lugar dentro de él.

Sin embargo, no existe evidencia científica que respalde la llegada de una nave extraterrestre en noviembre, ni una fuente documental confiable que confirme que Baba Vanga haya anunciado específicamente ese episodio.

Quién fue Baba Vanga y por qué sus predicciones siguen generando interés

Baba Vanga nació en Bulgaria en 1911 y perdió la vista durante su infancia. Con el paso de los años se convirtió en una figura reconocida por sus supuestas visiones sobre acontecimientos futuros.

Sus seguidores la apodaron la “Nostradamus de los Balcanes” y le atribuyeron numerosas predicciones sobre hechos históricos.

Entre las más difundidas aparecen las supuestas anticipaciones de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y la pandemia de coronavirus.

No obstante, gran parte de esas profecías comenzó a circular después de que ocurrieran los acontecimientos con los que se las relaciona.

La vidente falleció el 11 de agosto de 1996, a los 85 años, sin dejar un archivo propio y verificable que reúna todas las predicciones que actualmente se le adjudican.

Muchas fueron transmitidas oralmente por sus seguidores o reconstruidas por terceros, lo que dificulta comprobar cuáles fueron realmente sus palabras.

Qué dice la ciencia sobre el contacto con vida extraterrestre

Más allá de las predicciones atribuidas a Baba Vanga, la búsqueda de vida fuera de la Tierra constituye uno de los campos de investigación de la astronomía moderna.

Distintos organismos científicos y programas como SETI trabajan en la detección de posibles señales provenientes de civilizaciones tecnológicamente avanzadas.

Sin embargo, hasta octubre de 2026 no existe una confirmación científica de que la humanidad haya establecido contacto con seres extraterrestres.

Tampoco se cuenta con pruebas verificadas de que una nave de origen alienígena vaya a aparecer en la atmósfera terrestre durante noviembre.

Esto no significa que los científicos descarten la existencia de vida en otros planetas. La búsqueda continúa y el descubrimiento de nuevos mundos fuera del sistema solar mantiene abierta esa posibilidad.

Por ahora, la predicción atribuida a Baba Vanga sigue siendo una historia viral sin respaldo documental ni científico, que recuperó popularidad ante la proximidad de la fecha mencionada.