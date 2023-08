Marina Charpentier rompió el silencio este miércoles luego que su hijo Chano fuera procesado por abuso sexual agravado contra Militta Bora en 2018.

En el programa “A la tarde”, reprodujeron un audio con declaraciones de la mujer: “La verdad es que es muy injusto, es una causa de 2016 que no tiene sustento. La verdad es que mi hijo es un pibe buenísimo que tiene una enfermedad”, sostuvo.

“Estaba muy dolida por esta situación”, detalló al respeto la periodista Cora Debarbieri y aseguró que “Chano está muy movilizado con esta situación. Él está preparándose para los recitales que tiene por delante, donde estaba poniendo todas sus energías”, señaló.

Este martes, el músico fue procesado por abuso sexual agravado contra Militta Bora, quien lo había denunciado por este hecho en 2018.

"Fui víctima de una violación y sufrí violencia física y psicológica en muchas ocasiones. La violación fue en una de las últimas peleas que tuvimos. Él estaba muy drogado entonces me encerré en un cuarto a esperar a que se durmiera así yo me podía ir, porque no me dejaba. En un momento, en la madrugada, me forcejeó tanto que me marcó todos los brazos", remarcó en ese entonces la cantante.

Y agregó: "Una vez me agarró del cuello y me puso contra la pared, acusándome de que quería seducir a su asistente. Una vez me ató la cabeza con una sábana. Me decía que se iba a encargar de que yo no laburara nunca más, y que era impune porque había salido impune de los choques. Yo llamaba al 911 y cuando llegaba el patrullero me hacía decirles que no había pasado nada, que era solo una pelea de pareja”.

Luis Alberto Schelgel, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 60, remarcó en su fallo que "lo que sí se ha acreditado es que en el marco de violencia en el que se desarrolló el vínculo entre ellos, era Moreno Charpentier el que tenía atemorizada a Bora con perjudicarla laboralmente".

"Esto, de hecho, y más allá `de las dificultades que atravesó para reconocer la naturaleza delictual de los hechos padecidos` es un dato contundente para explicar y entender por qué Bora demoró dos años en radicar su denuncia", cerró.