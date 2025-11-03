La espontaneidad de los participantes y el ingenio del jurado convirtieron la noche en un fenómeno viral en redes sociales cuando el actor tuvo un percance al aire.

Una llamarada inesperada interrumpió la calma habitual del estudio de MasterChef Celebrity durante la emisión del último domingo. El actor Agustín Cachete Sierra, participante del popular reality, intentó flambear un plato y provocó un accidente que desató el asombro entre sus compañeros y el jurado, en un episodio que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la temporada.

El incidente ocurrió cuando Sierra, en plena prueba de cocina, vertió alcohol en su sartén con la intención de dar un toque especial a su preparación. La reacción fue mucho más intensa de lo esperado: una llamarada de gran tamaño emergió de la sartén y alcanzó el techo del set, generando gritos, risas nerviosas y una oleada de confusión entre los presentes. El fuego, visible y repentino, transformó la rutina del concurso en una escena de tensión y sorpresa.

La reacción de los testigos fue inmediata. Diego Schwartzman, también participante y ubicado a pocos metros del incidente, exclamó: “¡Nooo, amigo!”, lo que reflejó el desconcierto general. Germán Martitegui, miembro del jurado, intervino con un grito que quedó registrado en la memoria del programa: “¡Cachete! ¿Qué hacés, Cachete? Mirá lo que es eso”, mientras señalaba la llamarada. En medio del humo y la confusión, Sierra intentó justificarse con humor: “¡No hice nada! ¡Está loco esto!”, expresó, al mirar incrédulo la sartén como si se tratara de un truco fuera de control.

Desde el otro extremo de la cocina, Evangelina Anderson, también participante del certamen, sintió el calor de las llamas y aportó una cuota de humor al susto: “¡Qué peligro, Cachete atrás mío, casi me deja pelada!”, bromeó, lo que provocó risas entre sus compañeros. El episodio, captado por las cámaras del programa, no tardó en circular por redes sociales, donde los usuarios compartieron memes y comentarios sobre el singular accidente.

Wanda Nara, conductora del ciclo, observó la escena entre la preocupación y la diversión. Intervino para tranquilizar a los participantes y, al comprobar que Cachete no sufrió lesiones, acompañó el desenlace con una sonrisa cómplice. El actor, lejos de dejarse dominar por el nerviosismo, optó por reírse de la situación y continuó cocinando, manteniendo el tono distendido que caracteriza al programa.

El accidente no tuvo consecuencias físicas para los concursantes, pero sí dejó una huella en la memoria colectiva de los seguidores del reality. El episodio se viralizó en redes sociales, donde la combinación de susto, humor y espontaneidad generó una ola de reacciones y memes que consolidaron el momento como uno de los más recordados de la edición.

Cachete Sierra, entonces, transformó un accidente en un instante viral y de risas, al demostrar que en MasterChef Celebrity la pasión y el humor pueden encender la pantalla tanto como el fuego en la cocina.

Así las cosas, se volverá a cargar el aire de tensión este lunes. Nada está decidido. La cuenta regresiva se acelera bajo los focos, la presión late en las manos de los aspirantes. Todo apunta a una sola verdad: la nueva gala de eliminación dejará fuera a uno de los participantes y sellará su destino frente a los jueces más temidos de la televisión.

La previa sacude todavía los ecos de las emociones vividas la semana pasada. Roña Castro no logró convencer a los paladares expertos y tuvo que despedirse del delantal, cortando de golpe sus sueños culinarios. ¿Fue el sabor, la técnica, un descuido? La sazón de la incertidumbre no tarda en condimentar los minutos del programa. La otra salida resultó todavía más inesperada. Pablo Lescano, favorito de muchos, decidió dejarlo todo: “Es una decisión propia”, dijo, y la noticia fulminó expectativas.

Tan impredecible como la vida misma, MasterChef vuelve a replegar sus cartas. La competencia se vuelve más feroz y cada detalle cuenta. Los jurados Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular afilan miradas y modulan palabras con la autoridad de quienes saben que un plato puede ser pasaporte o sentencia de exilio. ¿Cuál de los aspirantes caerá bajo su veredicto?