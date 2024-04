Luego de terminar su relación con Fátima Flórez, el presidente de la Nación Javier Milei fue relacionado a otra famosa argentina. En esta oportunidad se trata de la modelo Victoria Vanucci, la ex Electro Star que hace algunos años terminó una relación conflictiva con Matías Garfunkel.

Milei y Vanucci visitan habitualmente al mismo rabino, en Miami, y según el periodista de espectáculos Augusto Tartúfoli, fue el propio referente espiritual quien les propuso: "¿Por qué no se toman un café?". Al mismo tiempo, aseguró que al presidente "le gustó la posibilidad".

Los periodistas de chimentos continuaron recordando la reciente relación del jefe de Estado con la artista e indicaron que "cayó mal entre los ortodoxos" de la iglesia que otorgó a Milei el reconocimiento como "Embajador de la Luz", el beso que le dio Fátima al presidente al momento de la condecoración. Luego de ese encuentro en Estados Unidos, Javier Milei anunció su separación de la humorista.

"Tartu" contó -también- cómo fue la primera vinculación entre la modelo y el político: "En ese viaje, le hicieron una recepción al presidente en una sinagoga y parece que Vannucci se encargó del catering. Acuérdense que Victoria se convirtió al judaísmo y se cambió al nombre de Miriam".

La respuesta de Victoria Vanucci ante la consulta sobre su relación con Javier Milei

Por su parte, el conductor Adrián Pallares contó que se comunicó con Victoria Vannucci para que aclare los rumores de romance. Sobre la respuesta que obtuvo, aseguró: "Ella me dio muchas vueltas. Me empezó a decir que era muy temprano y que los nenes estaban durmiendo. Le dije que cuando pueda me mande un audio y listo. Le di la opción de ampliar o desmentir. Sino me hubiera dicho que es una locura".

"Figuras de sumo poder de la comunidad judía la quieren cerca, la ven con buenos ojos, gente del entorno de Milei que forma parte de la comunidad en Miami", agregó sobre Victoria Vanucci, quien se convirtió al judaísmo por su relación con el empresario Matías Garfunkel.

Según explicó Rodrigo Lussich, uno de los conductores de Socios del Espectáculo, "todo terminó cuando Fátima se le apareció en la sinagoga de Miami a Milei". En la versión "oficial", ellos ya estaban separados desde antes del viaje, algo que también generó críticas.

El relato de Lussich continuó afirmando que "el escándalo que hizo Karina Milei fue descomunal, y que Fátima no tuvo dimensión ni consciencia de que eso era el final de la relación hasta que vio el comunicado de la noche donde el presidente la dejaba por Twitter, o por X. ¡Devastada Fátima Flórez!".

Fue allí que intervino uno de sus compañeros, el panelista Matías Vázquez. "Es la información que habíamos dado acá, donde aparece Fátima Flórez queriendo ganar un lugar que ella pensaba que tenía. Fátima proyectó una relación con el presidente, y el presidente se dio cuenta de que no podía dar ese vínculo de pareja", indicó.