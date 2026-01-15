Después de que Lali Espósito anunciara su casamiento con Pedro Rosemblat y mostrara orgullosa su anillo de compromiso, las repercusiones no tardaron en llegar. Una de las voces más fuertes fue la de Moria Casán, quien fiel a su estilo, no se guardó nada y lanzó declaraciones que rápidamente dieron que hablar.

En La Mañana con Moria (El Trece), la conductora reaccionó al comentario de Nazarena Di Serio, quien exclamó: "Se nos casa Lali". Sin filtro, Moria disparó: "Qué horror. ¿Qué hacés? ¿Estás loca? ¿Como que te vas a casar? Una mujer empoderada, divina, se va a meter en una cosa tan peligrosa".

La conversación se encendió cuando un panelista acotó: "¿Por qué no pensás que se casa Pedro?". Allí, Moria redobló la apuesta y apuntó directamente contra el comunicador: "No, porque a Pedro lo tenemos en el freezer. No contesta, no viene, está muy alzado a un pony. No lo quiero".

La diva continuó con su descargo y reveló detalles: "Lo llamaron de producción y le dijeron: '¿Podés venir en algún momento? Dijo: 'No, no puedo'. Y después lo volvieron a llamar, le dijeron: 'Bueno, en algún momento cuando estés más desocupado', y dijo: 'Nunca puedo, nunca puedo'".

Y no se detuvo ahí. Con su característico tono filoso, agregó: "Nos frizó, te frizamos a vos, mi amor. ¿Quién sos? Estuviste un día en mi casa ni te conocí, mi amor. Ahora que está con Lali, calmate, bebé, que todo sube, todo baja. No me gusta que se case, no quiero. Te quiero igual, Lali querida".