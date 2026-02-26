La casa de Gran Hermano Generación Dorada vive sus horas más tristes tras confirmarse la salida definitiva de Daniela De Lucía.

Apenas 48 horas después de su ingreso, la escritora y coach debió abandonar el reality este miércoles 25 de febrero para viajar a Tandil y despedir a su padre, cuyo fallecimiento fue comunicado oficialmente por la producción de Telefe.

A través de un comunicado, el canal informó que el progenitor de la participante falleció tras complicaciones de salud que habían derivado en una internación previa. Daniela, quien recibió contención psicológica inmediata dentro del confesionario, priorizó su realidad familiar: "Ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos", detalló el informe oficial.

La tercera noche de Gran Hermano Generación Dorada quedó marcada por el abandono de Daniela De Lucía

Las palabras de Daniela tras la salida de Gran Hermano

Horas después de cruzar la puerta, la propia Daniela se comunicó con el periodista Luis Ventura para llevar tranquilidad y explicar el cuadro clínico de su padre. "No lo esperábamos, pero una infección en escaras de la espalda y una infección urinaria en una persona de 81 años fue el fin", confesó conmovida.

A pesar del dolor, la ahora exjugadora rescató el valor de su breve paso por la televisión: "Fue una hermosa experiencia, pero ahora acompañando acá en la vida misma, la vida de verdad con la familia".