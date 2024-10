Un cruce fortuito y un “¿qué mirás?” fue el preludio del crimen de un joven de 22 años en el partido de La Matanza. Mariano Grinspun fue asesinado a puñaladas este lunes a la madrugada por su novia y los investigadores están convencidos de que el ataque se originó luego de que una desconocida lo mirara cuando la pareja caminaba por una calle de la localidad de González Catán. ¿Por qué? La víctima ya la había denunciado por violencia y la Justicia le había impuesto una restricción perimetral que estaba vencida. Las cámaras de seguridad completaron los blancos.

Natacha Palavecino, de 32 años, quedó detenida por el homicidio de su pareja y este martes será indagada por el fiscal del caso Carlos Arribas, a cargo de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza.

Según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes policiales y judiciales, la pareja estaba caminando en cercanías a la esquina de las calles Balboa y La Bastilla, en la zona oeste del conurbano bonaerense, cuando una mujer los cruzó de frente. Las primeras versiones indicaban que Grinspun saludó a la chica en cuestión, lo que desató el enojo de su novia.

Sin embargo, de momento la Justicia no encontró ningún vínculo entre la tercera en discordia y la víctima. Sospechan que Palavecino pudo haber reaccionado violentamente tan solo porque la mujer miró al pasar a su ahora difunto novio. De cualquier forma, el episodio violento estalló con la aparición de esta presunta desconocida, que también tiene 22 años.

La pelea comenzó entre ellas. Palavecino reaccionó y la atacó con un cuchillo tipo Tramontina que tenía escondido. Llegó a provocarle un corte en un brazo, por el que luego la mujer se negó a recibir asistencia.

La furia de Palavecino se volcó después contra Grinspun. Cuando comenzaron a forcejear le habría dado la puntada fatal en el pecho. Con la herida abierta, la discusión se extendió durante algunos minutos más. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad. Es un material determinante para el avance de la investigación.

En las imágenes se puede ver cuando Grinspun cae al suelo varias veces, visiblemente herido. Luego de caminar algunos metros, finalmente queda tendido sobre una vereda y la ahora detenida lo vuelve a atacar.

Al cierre de esta nota aún no había concluido la autopsia, por lo que no se tenían precisiones sobre cuántos cuchillazos sufrió la víctima. Es por eso que aún no está esclarecido si la escena final de los registros muestra a la mujer golpeando con las manos a su novio mientras agoniza, o si continuó apuñalándolo.

Testigos de la escena llamaron al 911, y cuando la Policía Bonaerense llegó al lugar, la presunta asesina seguía allí, cerca del cuerpo, “totalmente ofuscada y fuera de sí”, según consta en las actuaciones policiales del caso. También encontraron el arma homicida a unos 20 metros de la víctima. Natacha Palavecino quedó inmediatamente detenida.

Tras el arribo de la Policía, se volvió a acercar al lugar la joven por la que se desató la pelea. Fuentes del caso indicaron que ella también estaba muy alterada por lo ocurrido. Es la testigo central del crimen, junto a otras dos personas que también vieron parte de la escena y serán citadas a declarar.

El fiscal Arribas este martes le tomará declaración indagatoria a la detenida por homicidio agravado por el vínculo. Si decide hablar, podrían sumarse factores claves a la causa para terminar de entender la relación que llevaba la pareja. Aunque, además de toda la evidencia que se reunió en la escena del crimen, Palavecino cuenta con una denuncia previa por violencia y amenazas.

El joven fallecido la acusó formalmente luego de que ella le dijera que lo iba a matar. Ese caso avanzó en una fiscalía especializada en violencia de género, que le impuso una orden de alejamiento a la agresora por 30 días. La medida se había vencido en agosto de este año.