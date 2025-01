La novela entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin. Mientras se especula con la posibilidad de una reconciliación tras decirse de todo, un intenso chat que mantuvo la expareja se filtró en los medios y reveló detalles de un vínculo que atraviesa por todos los estados emocionales.

Al aire del stream Bondi, el periodista Ángel de Brito dio a conocer las capturas de estos mensajes en los que el futbolista le insiste a la mediática para que le dé una nueva oportunidad a su relación.

El motivo de la conversación es claro: Icardi no aceptaba separarse de la madre de sus hijas y le insistió para que den vuelta la página. “A mí no me da igual. Porque quiero ser feliz. Y estar con la persona que amo. Y sos vos”, le dice a la conductora. Sin embargo, la respuesta no fue la esperada porque Wanda se mostró decepcionada con algunas actitudes del delantero: “De alguien que además de no pagar amenaza con sacarnos donde vivimos”.

El desesperado pedido que le hizo Mauro Icardi a Wanda Nara en los chats que se filtraron. (Foto: Captura Bondi Stream)

“Mi familia. Mi mujer. La mujer de mi vida. (...) Danos una oportunidad. A nuestra relación. A nosotros por los 10 años”, insistió Mauro. Esas palabras no conmovieron a la famosa, quien dejó en claro que no estaba dispuesta a dar el brazo a torcer y le contestó: “En el momento que me cag... estaba la posibilidad de que no pueda en un futuro perdonar. (...) Hubieras pensado las cosas”.

Icardi no se tomó bien el reclamo y subió la apuesta con algunos reproches acerca de la vida amorosa de Nara en el último tiempo. “Igual que vos. Hubieras pensado en los negros que te metiste y te cag… la vida, como pasó en los últimos tres años, pero bueno”, le dijo.

Icardi le recriminó a Wanda Nara todo lo que hizo tras descubrir que le había sido infiel. (Foto: Captura Bondi stream)

Al leer esos comentarios, la mediática fue contundente: “Los volvería a meter mil veces si alguien me cag…, a mi familia y una relación que estaba bien”. “¿Qué no hiciste en tres años? Porque entiendo una, dos, hasta tres…. Pero por tres años no. Entonces, terminemos este discurso acá, empecemos de cero y déjate de romper las bol… con toda esa mier... que no puedo”, arremetió Icardi.

Más allá de la perseverancia de su ex, Wanda terminaba la conversación dejando en claro que no estaba dispuesta a dar marcha atrás con sus decisiones. “No puedo. Perdón, pero no quiero intentar nada más”, sostuvo.

En los chats filtrados, Mauro Icardi cuestionó las relaciones extramatrimoniales que habría tenido Wanda Nada. (Foto: Captura Bondi stream)

Esos argumentos no fueron suficientes para el ídolo del Galatasaray, que volvió otra vez a pedir una nueva oportunidad y remarcó: “Una última vez y será la definitiva para ser felices. (...) No como hiciste cada vez que decís haber intentado y hacías lo contrario. Hacelo de corazón y feliz”, remató.

Qué dijo Ángel de Brito sobre los chats que filtró de Wanda Nara y Mauro Icardi

Luego de sacar a la luz estos mensajes, Ángel de Brito opinó sin filtro sobre Wanda Nara y Mauro Icardi. “Ayer, después del notón que dio Wanda Nara, fui a cenar y cuando terminé veo que tenía 180 mensajes, literal, con todos los chats entre Wanda y Mauro Icardi, fotos y videos. Me los mandó su nuevo abogado. Tengo para hacer diez ‘Secretos Verdaderos’. Ella me había dicho que me iba a pasar las pruebas”, expuso.

Y completó: “Llegué a la conclusión de que son dos tóxicos y que están todos locos. Vi cosas de Mauro bastante agresivas, vi datos que le tira Wanda en esas conversaciones que son fuertes. Mucho contra la China Suárez y mucho contra L-Gante. También contra familiares y periodistas”.

Ángel de Brito habló sin filtro sobre Wanda Nara y Mauro Icardi. (Foto: Instagram / mauroicardi / angeldebritooki)