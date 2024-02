Usar la botella todos los días sin limpiarla correctamente puede provocar una acumulación de bacterias en su interior. Estos microorganismos luego aprovechan el agua y la temperatura ambiente para multiplicarse.

Según los expertos, esto no es tan peligroso si tu inmunidad es buena y si la botella no se comparte con otras personas, pero puede ser una causa potencial de enfermedades más graves en personas con inmunodeficiencia.

¿De dónde vienen las bacterias?

No “vienen” de algún lado. De hecho, ya están en nuestra boca y en el aire. Pero, normalmente, viven en equilibrio en nuestro organismo, controlados por nuestro sistema inmunológico. El agua, combinada con la temperatura ambiente, proporciona un medio favorable para que estos microorganismos se multipliquen .

“Hay momentos en que la cantidad de estas bacterias puede aumentar, provocando un desequilibrio y provocando infecciones”, dice Tarcísio Carvalho, científico biomédico, profesor de la Facultad Integrada Brasil Amazônia y autor de una investigación sobre análisis microbiológicos en botellas de agua.

“Para la mayoría de las personas inmunocompetentes, esto no será un gran problema. Como mucho, provocará un herpes labial ”, explica el investigador. “ El problema está en los niños, las personas mayores y las personas con sistemas inmunológicos comprometidos. Entonces puede provocar una infección más grave ”.



Lavar todos los dias

Sí, lo ideal es lavar la botella todos los días para evitar la acumulación de bacterias, sobre todo si el día es caluroso y si no eres el único que utiliza el accesorio.

"Si la botella es de uso individual, no existe esa necesidad; lo lavarás cuando te des cuenta de que está sucio. Pero, cuando es compartido, hay que lavarlo después de su uso ", dice Kléber Luz, infectólogo y consultor. en la Sociedad Brasileña de Enfermedades Infecciosas.



Luz también advierte de la suciedad cerca del tapón o de la boca de la botella : "Si estás en el gimnasio y dejas el complemento tirado en el suelo o en un sofá, se ensucia y hay que lavarlo. Esto también aplica cuando recogemos beber de la botella sin lavarse las manos", explica el médico.





Otro problema es que, si se deja el recipiente sin lavar durante mucho tiempo, puede resultar más complicado eliminar los microorganismos posteriormente .



Si, por ejemplo, alguna vez has dejado reposar un recipiente con líquido durante unos días y luego has pasado la mano por su interior, es posible que hayas tenido la impresión de que estaba liso, como si allí hubiera una especie de “loo”. Esto se llama biopelícula bacteriana.



“Estas son bacterias que se multiplicaron y formaron esta capa para protegerse. Por tanto, es más resistente a la limpieza ”, dice Tarcísio Carvalho. “Un ejemplo es el sarro de los dientes: es una biopelícula creada por bacterias y, muchas veces, sólo se puede eliminar raspando en el dentista”.

No bebas “las sobras de ayer”: las bacterias utilizan el ambiente acuoso para multiplicarse, por eso lo mejor es tirar a la basura esa agua que no terminaste de beber el día anterior .

“Las bacterias se multiplican a un ritmo de 20 a 30 minutos. Es decir, cada 20 minutos, una bacteria se convierte en dos”, dice Tarcísio Carvalho. “Si una persona deja la botella con agua durante todo un día, esa cantidad de bacterias, que ya de por sí es grande, será inmensamente mayor”.

Pero ¿y si la botella es térmica?



Si un termo o una taza pueden mantener la temperatura del agua por más tiempo, ¿es “más seguro” que un recipiente normal?

“ Comparado con un material no térmico, las posibilidades de que las bacterias se multipliquen en su interior serán menores ”, responde Carvalho.

“Pero esto dependerá de la temperatura del líquido, ya que en algún momento alcanzará la temperatura ambiente. Cuanto más fresco esté cuando se almacene, incluso si se le añaden cubitos de hielo, más interesante será el grado de protección ”, añade.

Puedes utilizar agua y detergente neutro para el lavado diario, según los expertos y fabricantes Pacco y Stanley.

Carvalho también advierte que es importante utilizar algún tipo de instrumento que llegue al fondo del frasco, como, por ejemplo, un cepillo de dientes. “ Sólo agitando no se eliminan los microorganismos adheridos al fondo”, advierte .

Para el investigador también es interesante realizar una limpieza profunda al menos una vez por semana. “Para ello, se pueden utilizar 8 ml (una cucharada entera) de lavandina por cada litro de agua potable y limpiar con esta mezcla”, enseña Carvalho.

Pacco, sin embargo, advierte contra el uso de lavandina ya que reduce la vida útil del producto. “El cloro es un agente oxidante fuerte y puede provocar manchas. Dependiendo de la concentración y del tiempo de exposición, puede incluso provocar corrosión, incluso en acero inoxidable de alta calidad ”, afirma la marca, en una nota.

Tanto los fabricantes Pacco como Stanley sugieren diluir una parte de bicarbonato de sodio en una parte de agua tibia. “Recomendamos dejar la mezcla en remojo hasta por una hora. Después del enjuague, limpie con detergente neutro”, dice Stanley en una nota.

Para el infectólogo Kléber Luz, utilizar estas recetas no es perjudicial para la salud, pero tampoco es estrictamente necesario . "Si te enjuagas después no duele, pero no es necesario. El agua y el detergente lo solucionan todo", afirma el médico.

"Es importante tener en cuenta que todas las partes que componen el producto deben ser higienizadas periódicamente, como tapas, corchos, pajitas, mangos , así como el cuerpo metálico", añade Stanley.