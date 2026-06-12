Un video que se viralizó en las redes sociales encendió las alarmas entre los seguidores de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe). En las imágenes se puede ver una situación en el exterior que llama la atención de Sol Abraham y Cinzia, quienes estaban al aire del stream que tiene la casa más famosa.

Al ver esa grabación, varios usuarios de X señalaron que todo ocurrió luego de que se detectara la presencia de personas sobre los techos que rodean el predio donde se desarrolla el reality. La secuencia generó incertidumbre tanto dentro como fuera y rápidamente comenzaron las especulaciones.

🚨 𝗨𝗥𝗚𝗘𝗡𝗧𝗘: Se metió la POLICIA por el techo de la casa de GH y cortaron la transmisión #Granhermano pic.twitter.com/k5Ri959lQe — icono (@iconomart_) June 11, 2026

Mientras hablaban, las participantes dirigieron su atención hacia el jardín y observaron movimientos en una zona que habitualmente permanece fuera de la vista de los jugadores.

“¡Mirá, hay una persona ahí arriba!“, se la escuchó decir sorprendida a Abraham. Por su parte, la concursante venezolana le contestó: ”Un policía. Tiene un chaleco“. Inmediatamente después de esa frase, cortaron la transmisión.

En las redes, algunos fanáticos aseguraron que se trataría de efectivos policiales que habrían ingresado por los techos para intervenir ante una situación que no fue aclarada oficialmente.

La grabación, que se volvió viral en cuestión de horas, provocó preocupación entre los seguidores del programa, que intentaron descifrar qué estaba ocurriendo detrás de cámaras. Sin embargo, hasta el momento ni la producción del reality ni las autoridades involucradas realizaron declaraciones sobre el episodio.

Como suele ocurrir con este tipo de situaciones, las teorías no tardaron en multiplicarse en las redes sociales. Mientras algunos usuarios sostienen que se trató de un operativo policial, otros creen que podría haber existido una explicación relacionada con cuestiones de seguridad o mantenimiento dentro del predio. Por ahora, el misterio continúa.

Otro escándalo en “Gran Hermano 2026”: Charlotte Caniggia podría ser expulsada este jueves

En tanto, Charlotte Caniggia habría agotado la paciencia de Gran Hermano y este jueves podría ser eliminada del reality. Así lo creen los usuarios que están pendientes de la transmisión 24 horas: la escucharon decir que quería irse y le cumplirían el deseo.

La hija del “Pájaro” Caniggia y Mariana Nannis está harta de pasar hambre y de que sus compañeros “sean sucios”, tal como describió en el confesionario.

Hace muy poco, la Bomba Tucumana se fue del ciclo por estar desganada y a pura queja: cruzó la puerta giratoria y el Big también le preguntó a Nigro si quería hacer lo mismo.

El 28 de abril, fue Sol Abraham quien regresó a su hogar luego de que la máxima autoridad del programa le ordenara retirarse. La gota que rebalsó el vaso fueron los reiterados comentarios sobre su hija, a quien reconoció extrañar. La decisión final saldrá a la luz en las próximas horas.