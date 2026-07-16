La histórica victoria de la Selección Argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo dejó una enorme celebración deportiva.

Horas después del encuentro comenzó a crecer la polémica por la exhibición de una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” durante los festejos, una situación que, según el reglamento, podría derivar en una investigación de la FIFA y eventuales sanciones.

El tema fue analizado en Arriba Argentinos (eltrece), donde el conductor Nacho Otero y el periodista deportivo Pablo Gravellone explicaron qué establece la normativa vigente.

La bandera de Malvinas que mostró la Selección Argentina

"No era solo un partido de fútbol por un montón de cuestiones y porque así quisieron dejar en claro los jugadores“, comenzó diciendo Nacho Otero.

Luego describió la escena ocurrida tras el pitazo final: “Giovani Lo Celso saca esa bandera, ‘Las Malvinas son argentinas’, la pone en el campo de juego. Todos los jugadores se empiezan a subir a la consigna. La levantan todos”.

El conductor agregó que el mensaje continuó incluso después de la celebración: “En la post muchos continuaron declarando sobre el tema Malvinas”.

Y remarcó un dato clave sobre la reglamentación de la FIFA: “Por regulación de la FIFA estos mensajes ni siquiera podían aparecer en las tribunas, banderas que tuviesen el mapa”.

Tras vencer a Inglaterra, jugadores de la selección argentina celebraron con una manta que decía: “Las Malvinas son argentinas”



La FIFA prohíbe la difusión de mensajes políticos por parte de los jugadores



Por lo que podría existir un castigo



📹 @_pedroramiro pic.twitter.com/D1QP2bvnbE — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 16, 2026

Qué sanción podría recibir Argentina, según el reglamento

Pablo Gravellone explicó que la exhibición de la bandera podría ser considerada una infracción a las normas de la FIFA.

“Esto está prohibido, no se puede hacer. Es la regla 4 del reglamento de transgresiones y penas”, expuso el periodista deportivo.

El periodista sostuvo que las sanciones podrían ser diversas: “Esto se puede resolver con una multa económica a la AFA, como descontar premios del Mundial o sancionar a jugadores o al propio equipo. Probablemente quede una multa económica. Tampoco hay que descartar que Lo Celso fue quien la desplegó”.

Además, aseguró que la FIFA analizaría cómo llegó la bandera al campo de juego: “La FIFA va a abrir una investigación para saber cómo ingresó esa bandera al campo de juego sabiendo que no se podía entrar con ningún tipo de bandera, pancarta o remera con inscripciones políticas o religiosas”.

Gravellone explicó por qué entiende que el organismo podría considerar el hecho una infracción: “En este caso hay una definición política, contundente, que dice ‘Las Malvinas son argentinas’. Es una reivindicación de soberanía. Para la FIFA eso está prohibido”.

Y añadió: “Este es un hecho histórico, es una reivindicación histórica. La vio el mundo, sabe lo que dice esta bandera”.

Finalmente, aclaró que el hecho de haber ocurrido después del partido no cambiaría la evaluación reglamentaria.

“Por más que esto haya sido después del partido, no importa, no se puede. Tiene el mismo valor. La bandera estaba en la tribuna, no la llevaron los jugadores, pero la muestran. Acá habrá una negociación”.

De todos modos, el periodista estimó que la resolución no tendría consecuencias deportivas: “Yo creo que no habrá penalidades deportivas porque estamos en la previa de la final de un Mundial. Creo que puede resolverse con una fuerte multa económica”.

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Qué dice el reglamento de la IFAB sobre mensajes políticos

El fundamento de una eventual sanción surge del artículo 4 de las Reglas de Juego de la IFAB, organismo encargado de elaborar las normas del fútbol.

La reglamentación establece: “El equipamiento no debe tener lemas, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales. Los jugadores no deben mostrar ropa interior con lemas, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales, ni publicidad que no sea el logotipo del fabricante”.

Además, sobre las consecuencias de una eventual infracción, indica: “Por cualquier infracción, el jugador y/o el equipo serán sancionados por el organizador de la competición, la federación nacional de fútbol o la FIFA”.

No obstante, la norma no especifica una sanción concreta, por lo que, de iniciarse un expediente, quedaría a criterio de la FIFA determinar si corresponde una multa económica u otra medida disciplinaria.