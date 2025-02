Luego de que Rosina Beltrán revelara que comenzó una nueva relación con Renato Rossini, el actual participante de Gran Hermano 2024 sorprendió con una profunda declaración de amor a la joven en plena gala en vivo.

A poco de que Santiago del Moro anunciara que es uno de los salvados en la última gala de eliminación, el joven aprovechó la oportunidad para hablarle a la uruguaya, quien lo escuchaba atentamente desde la tribuna: “Estoy muy agradecido por todas las personas que formaron parte del regreso. Y sobre todo, me había preparado especialmente por si pasaba lo que tenía en mente. Para la persona que representa esta piedrita, me había puesto churro para verla”, lanzó Renato, mostrando su amuleto.

Fue entonces que, ante la consulta del conductor del reality de Telefe sobre quién era la dueña de ese objeto, el joven prefirió no dar detalles: “Es que yo no sé si ella está de acuerdo con que lo diga. No sé, no hemos conversado sobre el tema. Esta piedrita tiene dueña. Es una dueña muy linda”, agregó.

“Puedo decir pistas. Su nombre empieza con R y termina con A. Que sepa que la quiero mucho, que la extraño un montón y que espero volverla a ver pronto. ¡ Bueno, no tan pronto !”, sumó, dejando en claro que no quiere quedar fuera de juego. Y cerró, con una sonrisa plasmada en el rostro: “¡Vamos a Uruguay!”.

Puede interesarte

Rosina Beltrán respondió si está enamorada de Renato Rossini de Gran Hermano

Luego de la declaración de amor de Renato en el reality y tras ser parte de la fiesta de San Valentín y no jugar a la botellita para no besar a ninguna compañera, Rosina fue al stream de Telefe que comanda Diego Poggio y expresó lo que siente por Renato.

Foto: captura stream de Telefe.

¿ROSINA BELTRÁN SE ENAMORÓ DE RENATO DE GRAN HERMANO?

Diego Poggi: -Me gustó tu carita, la reacción, cuando Renato te nombró.

Rosina Beltrán: -¿Vos viste mi cara?

Poggi: -¿Estás enamorada?

Rosina: -Ay, estoy anonadada con todo. Sí, me gusta mucho Rena.

Poggi: -Pegaste un viaje a Perú. Se fueron juntos.

Rosina: -Sí.

Poggi: -¿Ahí nació el amor? Son tal para cual.

Rosina: -Sí, la verdad es que el vínculo siempre se construyó desde la amistad y después pasaron algunas cosas.

Mauro Dalessio: -¿Quién se insinuó primero?

Rosina: -Fue mutuo.

Mauro: -Me encanta la pareja.

Foto: captura de Telefe.