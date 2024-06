Duki sigue deslumbrando con su gira musical, llevando el trap argentino a los grandes escenarios de Europa. Después de hacer historia como el primer rapero en presentarse en el Bernabéu de España, el novio de Emilia Mernes se trasladó a Milán para su primer concierto en Italia. Sin embargo, lo que prometía ser una noche memorable se vio interrumpida por un inesperado y tenso incidente.

momento en el que duki se enojó, me excitó pic.twitter.com/2SjAaIdQzn — Julián (@julian_garcia16) December 7, 2019

El miércoles 19 de junio, Duki actuó en el Fabrique Milano ante un público con entradas agotadas. Durante su actuación, el trapero detuvo repentinamente el show y se dirigió a un espectador en la multitud.

"¿Qué te hacés el piola?", increpó el artista, visiblemente molesto al percibir una situación peligrosa entre los asistentes. "¿Qué estaba pasando? ¿No estabas discutiendo con una chica atrás? ¿Por qué la empujaste y te hacés el loco? ¿Te pensás que no lo veo de acá arriba? ¡Sacámelo! ¡Sacámelo!", exigió Duki.

La audiencia, entendiendo la gravedad de la situación, apoyó la postura del cantante, quien se mostró preocupado por la seguridad de sus seguidores. Duki se negó a continuar el concierto hasta que el individuo fuera removido del lugar, incluso amenazando con bajar él mismo para hacerlo.

"¡Afuera! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Sacámelo porque bajo y lo saco yo! ¿Por qué te hacés el...? A mí no me gusta la violencia. La gente que se hace la loca, conmigo no va. ¡Afuera, guacho! ¡Afuera! ¡Afuera!", exclamó dirigiéndose al personal de seguridad.

El momento fue capturado en video por un fan y rápidamente se viralizó en las redes sociales a través de TikTok. Comentarios como "Duki me habla así y desaparezco", "Eso es violencia también, Dukito", "Con el autotune aún prendido parecía parte de la canción" y "Revivió el modo diablo" reflejaron diversas reacciones de los seguidores en las redes.