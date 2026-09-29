Elizabeth "La Negra" Vernaci, fiel a su estilo, no se quedó callada ante la crítica recibida por Germán Martitegui, uno de los jurados de MasterChef Celebrity (Telefe), y el fuerte cruce explotó en la red.

Debutó el primer programa de la esperada nueva edición del reality culinario de Telefe con los primeros chispazos entre los miembros del jurado con los participantes al momento de las devoluciones de los platos.

La Negra Vernaci ya había comenzado con algunos problemas con su compañera de equipo Josefina "La China" Ansa que quedó en evidencia cuando no quisieron cocinar juntas. La situación se filtró hace días cuando se grabó el primer programa.

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Pero lo mejor estaba por venir. Al momento de la devolución del plato que habían elaborado se produjo tal vez el momento más tenso del primer programa.

Frente a la merluza con puré de zanahoria y cremoso de papa y espinaca, la Negra intentó explicar qué se habían propuesto hacer con su coequiper.

Vernaci explotó contra Martitegui durante la devolución del plato que elaboró con Ansa | Captura Telefe

"Es una galaxia que tiene polvo cósmico alrededor, que son las zanahorias", comenzó describiendo la participante. Al ver la cara extraña que ponía Martitegui, la Negra lanzó su primer dardo: "Ponele voluntad".

Así fue el cruce de La Negra Vernaci con Germán Martitegui en #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/dEdIvaTwZG — Minuto Videos (@minutovideos) September 29, 2026

"Por favor, señor chef", sumó Vernaci bajando un cambio al darse cuenta de que se estaba pasando. "Yo tengo toda la mejor voluntad del mundo", replicó el jurado.

La devolución avanzó hasta que Germán se refirió al conflicto que notó que hay entre las dos compañeras de equipo. "La cocina es un trabajo en equipo. Si el equipo no funciona y se pelea, no puede haber un buen plato", explicó.

"Ya pasó toda la pelea. Venís con todo una cosa antigua. Lore viejo", coincidieron las dos participantes en los inserts de la charla posterior. Y agregó al respecto la conductora de radio: "No quiero una lección de vida. Quiero aprender a cocinar".

"Me gusta mucho que representaron la galaxia con el puré de zapallo, eso me gustó. Me parece que el puré está bien aunque no está a la altura de los purés de MasterChef todavía", continuó el Martitegui.

Y continuó: "El punto del pescado también está bien. Es completamente inentendible y coincido en que es una nebulosa la parte esta del puré, innecesario, intrascendente".

En ese momento, La Negra ensayó una explicación que fue interrumpida por Martitegui con una frase letal: "No es radio esto igual". Ante estas palabras, la participante no pudo disimular su fastidio y preguntó en tono amenazante: "¿Cómo?". El chef insistió: "Que no es radio esto igual". Ya indignada lanzó: "¿Y qué tiene que ver?".

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"¿Podés hacer una pausa así yo puedo dar mi devolución?", retrucó el jurado. "¡Perdón! ¡Así, venimos!", expresó con furia Vernaci ante la mirada atenta del resto de los participantes, miembros del jurado y la de la conductora Wanda Nara que no quiso entrometerse en la discusión.

"¿Qué te pasa, Germán? dale", insistió Elizabeth Vernaci sorprendida por la reacción un tanto agresiva del chef. Enseguida, el momento del cruce entre la Negra y Martitegui en MasterChef Celebrity se viralizó y generó todo tipo de comentarios en las redes con voces a favor y en contra de los protagonistas.

¿Qué pasó entre La Negra Vernaci y La China Ansa?

En Intrusos (América TV) revelaron un tenso cruce que se originó entre La Negra Vernaci y la China Ansa días atrás.

Frente a esto, el notero del ciclo fue a buscarla a Josefina y le consultó: "¿Hubo quilombo con La Negra Vernaci?". Tras mostrarse sin ganas de hablar sobre el tema, reveló: "No sé, que se yo. La Negra arrancó un poco nerviosa y encima yo quise imponer una actitud mía, una decisión. Arrancamos mal, terminamos bien".

Sin embargo, explicó que no pudieron llegar a consensuar: "Quisimos charlar y teníamos distintas formas de conversar. No nos poníamos de acuerdo, yo te digo blanco y vos me decís negro, y yo le decía 'vamos a blanco', ella 'no, vamos a negro'. No nos pudimos poner de acuerdo".

"¿Quién fue más inteligente emocionalmente a la hora de la charla?", continuó consultándole. "Yo creo que yo... La Negra me va a matar", afirmó dándose cuenta de que había contado muchas cosas.

Finalmente, concluyó: "Yo ya sé que ella es impulsiva y verborrágica. Yo tenía ganas de hacer lo que yo tenía ganas de hacer y ella tenía ganas de hacer lo que ella tenía ganas de hacer. Nunca nos íbamos a poner de acuerdo. Fue en la cocina".