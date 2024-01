Lucia, Florencia, Emmanuel, Agostina y Joel fueron los nominados y tuvieron un encuentro a solas que a medida que conversaban subía de tono.

Durante la cena de nominados, Lucia, Florencia, Emmanuel, Agostina y Joel comenzaron dando sus razones para seguir en la casa de Gran Hermano.

La cena comenzó a levantar temperatura con las posturas de Agostina Spinelli y Florencia Cabrera. La modelo modelo plus size comenzó diciendo: "Soy un poco reservada, me costó muchas veces acercarme a personas y me paso puntualmente con vos (haciendo referencia a su compañera) que sentí que en los conflictos, tanto con Ema, con Isa, con el grupo, había una especie de pasarse de la raya, por lo menos en los valores que yo comparto".

A lo que Florencia contestó mientras subia el tono: "Si yo me paso de la raya, ¿Qué te tenés que meter, qué te interesa? y agregó “Vos tenés un problema de aceptación y protagonismo”, acusó Agostina a Flor, ya elevando el tono de la conversación.

“Yo me sentía parte de ese grupo”, le contestó Florencia a Agostina en alusión a las Furiosas, pero la entrerriana le dejó en claro que “nunca fue parte porque ponía un huevo en cada canasta”.

Flor le dijo a Agos que le hacen un “picaseso” por decirle constantemente que “toda la casa no la quiere y que la odia”. Y Agos resaltó: “Yo no discuto ni hablo de vos, no me interesa. No me interesa tu persona. Respirás y me molesta”.

Agostina, que afirma que tiene muchas posibilidades de irse, le dijo a Florencia que le encantaría quedarse para ver cómo ella sale de la casa, y que si se va, la esperará afuera el domingo que viene porque “no tiene mucho tiempo más adentro”.