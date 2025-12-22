En muchas ocasiones, el único cobijo lo encontramos en la fe y ese ha sido el principal refugio de la influencer Manuela Ochoa Gómez-Acebo (25), muy popular en TikTok, que ha perdido a su novio Pedro Cadahía, unos días después de prometerse con él ante la virgen de Guadalupe, en México. La pareja planeaba casarse el 31 de octubre del 2026.

Tras unos días ausente de las redes, la creadora de contenido ha roto su silencio en el universo 2.0 y ha colgado una emotiva publicación en la que se ha abierto en canal. "Te veo en el cielo, te voy a echar de menos", ha escrito en el pie de un carrusel de fotos que recorre la multitud de recuerdos que habían creado juntos. "Mi ángel de la guarda", refleja la primera foto en la que ambos salen radiantes de felicidad y ella muestra el anillo de compromiso en el santuario mencionado. "Hay personas que te ofrecen las estrellas, y otras que te llevan a ellas", ha deslizado en un video que sucede la imagen y en el que recoge numerosos instantes de felicidad entre risas, viajes y fiestas. Seguidamente, ha compartido un profundo texto en el que cuenta su particular historia y cómo está viviendo estos momentos tan difíciles.

"Un ocho de diciembre prometimos querernos todos los días de nuestra vida frente a la Virgen de Guadalupe en su casa de México. En su día decide llevarte al cielo sin preaviso", ha señalado analizando la coincidencia de fechas en la que sucedió todo. "Hay gente que es tan santa que no está hecha para este mundo y tú, mi amor, eres sin duda de esas personas", ha escrito alabando la bondad de Pedro y, a continuación, se ha hecho una pregunta difícil de contestar. "¿Qué voy a hacer sin ti?Si te soy sincera, no lo sé. Reconozco que todo esto me viene un poco grande, no sé vivir sin ti. Lo que sí sé es que hoy esa promesa brilla en el cielo más que nunca".

"He aprendido que lo que ha pasado no tiene explicación por más que me pregunte por qué, pero sí tiene una respuesta: el amor", ha escrito

De la misma manera, ha recordado una de las frases que Cadahía le dijo el año pasado y que le ha servido de revulsivo: "Si al cielo se llega amando, llego seguro porque no sabes lo que te quiero". Una reflexión repleta de amor que trata de paliar el mal momento que atraviesa Ochoa.

También ha aprovechado este mensaje para agradecer a todos aquellos que han estado a su lado en estos duros momentos y para despejar las dudas sobre cuáles serán sus próximos pasos. "Ahora me toca vivir por los dos, me toca seguir adelante por ti, por nosotros y prometo hacerlo como siempre lo hacíamos", ha asegurado. "Te quiero tanto hoy y siempre, tu Manuelita", ha concluido. Una publicación que no ha tardado en llenarse de comentarios de rostros conocidos de las redes sociales como Tomás Páramo, Elena Gortari, Bea Gimeno, Teresa Andrés, María Hernández, Isa Ramos o Rocío Laffón, que han enviado sus condolencias a la joven.