El rumor no es infundado, ya que la China aseguró en su visita a Otro Día Perdido que “si Mauro Icardi regresa al país, su destino sería River“, mientras en Turquía surgían rumores de que el Galatasaray planea no renovarle el contrato al jugador cuando venza el mismo en junio de 2026.

La situación cobró otro matiz cuando el periodista Pablo Calvari, ligado a River Plate, aseguró este martes a las 15 horas que “hace minutos culminó la reunión entre Di Carlo y Mauro Icardi fuera del Monumental.

“Se reunieron en una oficina en Puerto Madero. El jugador le transmitió al Presidente millonario sus ganas de jugar en River y le dejó en claro que lo económico podría pasar a segundo plano. Para destrabar la llegada del 9 River deberá negociar con el Galatasaray de Turquía. El jugador todavía tiene contrato por 6 meses mas. Vence en Junio 2026″, agregó Calvari.

“La pelota ahora la tiene Di Carlo, que quedó en contestar en estos días. La China Suarez ya le dió el ok a su pareja. Quiere volver a la Argentina”, cerró el periodista, generando, ahora sí, la reacción de la China.

“¿Que yo “di el ok” para qué? Jajaja, no me meto en la carrera de mi pareja. No soy su manager ni quiero serlo. Yo estoy feliz en Turquía. No intenten desviar la atención de lo que realmente importa. Besos", escribió ella en X, negando las versiones de que convenció a Mauro Icardi de volver a Argentina “a cualquier precio”.

La novela de Mauro Icardi y River Plate sumó un nuevo capítulo en las últimas horas cuando la China Suárez estalló en sus redes sociales a causa del rumor de que Mauro Icardi le habría ofrecido al presidente de River Plate jugar en el club “a cualquier precio” para que ella pueda regresar a Argentina.

Este martes Gustavo Méndez, señalado por muchos de sus colegas como el “vocero de Mauro Icardi y la China”, comenzó a publicar una serie de mensajes en X en los que aseguraba que había habido una charla entre el futbolista y el flamante presidente del Millonario, Stefano Di Carlo.

Según Gustavo Méndez, desde River buscan saber si el goleador tiene intenciones de jugar en la Primera División argentina. Sin embargo, desde la dirigencia reconocieron que la operación no es sencilla, sobre todo por cuestiones contractuales y económicas.