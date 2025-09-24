Este martes a la última hora, Camilota compartió un video en las redes que generó conmoción entre los usuarios. Contó que recibió un llamado del hospital donde está internado Thiago Medina y rompió en llanto, ya que las noticias no eran las que deseaba escuchar. En medio de una fuerte crisis de angustia, pidió reforzar las plegarias y reiteró que los pulmones de su hermano están muy dañados.

“Vengo a pedirles por favor que hagamos una cadena de oración. Necesitamos un milagro sobre su vida, por favor se los pido, con una mano en el corazón, Dios va a hacer un milagro sobre su vida. Pongamos a Thiago en oración. Dios va a tocar sus dos pulmones, los necesitamos a ustedes con esa fe y ese amor”, pronunció en shock.

El último comunicado familiar también fue contundente, lo que generó muchísima preocupación entre los fanáticos del ex Gran Hermano. “Estamos esperando una señal de Dios, una evolución, y creemos en la fuerza de la fe, en los milagros y en la unión de muchas oraciones. Les pedimos que se unan a nosotros, que eleven una plegaria por su vida, por su recuperación”, comentó Daniela Celis, expareja del joven y madre de sus dos hijas.

Qué dice el último parte médico de Thiago Medina

“Thiago hoy se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica. Sigue sin requerimiento de droga para mantener la presión. Se resolvió la atelectasia con kinesio-terapia. El pronóstico es reservado”, indicaron desde el centro de salud.

Medina se encuentra internado desde la noche del 12 de septiembre, cuando sufrió un brutal choque con su moto en General Rodríguez. Según un testigo, la ambulancia llegó a los 40 minutos, y antes de que lo subieran para ser trasladado gritó: “No me quiero morir, tengo dos nenas chiquitas”.

Puede interesarte

Desde entonces, el influencer atravesó dos operaciones. En la primera le extirparon el bazo, mientras que en la segunda le repararon la parrilla costal, ya que tenía ocho costillas rotas.