Moria Casán salió con los tapones de punta contra Susana Giménez y le respondió después de las declaraciones que volvieron a ponerlas frente a frente. Apenas comenzó La mañana con Moria (El Trece), la conductora dejó en claro que no pensaba esquivar el tema y terminó lanzando una durísima definición sobre la diva.

“¿Por qué debería contestarle a la Su? ¿Ustedes quieren que nos peleemos?”, comenzó Moria entre risas, antes de apuntar directamente contra el sentido del humor de Susana.

“La Su no maneja el humor. Dice que con el humor le han puesto muchas cosas, o sea que no tiene sentido del humor”, disparó. Luego apeló a una cita de Françoise Sagan: “No tener humor es una tara del espíritu”.

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La conductora contó que durante las últimas horas recibió numerosos llamados de periodistas para conocer su reacción, aunque aseguró que inicialmente no tenía intenciones de responder.

“A mí no me mueve la aguja la Giménez, ni lo que diga ni lo que no diga, porque es como una retirada espiritual ya”, sostuvo.

Pero la declaración más fuerte llegó segundos después: “Es como una jubilada del éxito”.

Moria explicó el motivo de su definición: “Si no estás trabajando, si vivís en otro país y venís acá a hacer sociales y a pasar por todas partes y no estás trabajando, no estás en actividad. ¿Y qué vas a tener, éxito porque vas un día a un desfile o te vas al Colón?”.

Además, recordó su propia experiencia en el Teatro Colón, donde aseguró que fue ovacionada al recibir un reconocimiento por sus cuatro décadas de trayectoria teatral. “Trayectoria no es acumulación de éxito”, remarcó.

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Casán también ironizó sobre la vida de Susana en Punta del Este y sus apariciones públicas en Buenos Aires: “Viene desde su reserva puntaesteña, que tiene una personalidad medio sedentaria, porque pinta sillas, arregla jardines, es como una gran utilista, y cuando viene acá es como si viniera a Broadway, a la gran urbe”.

Y cerró con otro dardo al recordar las declaraciones de Giménez sobre otras figuras del espectáculo: “Le preguntan en el Obelisco qué opina de esto o de lo otro y cada tanto se la agarra con mujeres como, por ejemplo, mi prima Alfano”.