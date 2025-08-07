Un grave choque se registró en horas de la mañana de jueves en la intersección de calles Misiones y Nogoyá, en la ciudad de Paraná. Una moto 110 en la que viajaban un hombre y una adolescente fue embestida por un Peugeot 206, que circulaba por Misiones.

Según testigos y declaraciones del conductor del vehículo, la moto fue arrastrada varios metros tras el impacto, y la adolescente terminó sobre el capot del automóvil.

A raíz del violento choque, la menor fue trasladada al hospital materno infantil San Roque, mientras que el hombre que manejaba la motocicleta fue derivado al hospital San Martín. Ambos fueron asistidos por servicios de emergencia en el lugar del hecho.

Puede interesarte

El conductor del Peugeot informó a Elonce que “Iba por Misiones y cuando paso la bocacalle me encuentro con la moto que me choca, ya que yo tenía prioridad de paso en esta arteria”. Además, remarcó que los autos mal estacionados sobre calle Nogoyá dificultan la visibilidad, lo que habría contribuido al accidente.

En relación con la situación posterior al choque, el automovilista sostuvo: “La nena quedó arriba del capot y me dio mucho miedo, por eso no frené, porque me daba miedo que se caiga debajo del auto”.

También expresó que el conductor de la moto no contaba con documentación y aseguró que “la moto no le pertenecía”.