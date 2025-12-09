Un joven atacó a otro por la espalda en un gimnasio de Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires y le provocó múltiples fracturas, producto del golpe que le propinó tras una fuerte discusión que quedó registrada por cámaras de seguridad del lugar.

El hecho sucedió a comienzos de diciembre, pero las imágenes comenzaron a circular recientemente y en ellas se observa cómo el agresor, identificado como P.P. noqueó de una trompada a otro hombre. Una vez en el suelo, el agredido, identificado como Ale Acuña, recibió varios golpes más.

Acuña se desvaneció y, producto de la agresión, confirmaron allegados a la prensa local, que sufrió fractura de pómulo derecho y fractura en el maxilar derecho.

“¿Querés pelear, pedazo de gil? Si no te la bancás, salame”, son las frases que se le escuchan decir al golpeador mientras le asesta golpe tras golpe y le provoca la inicial pérdida del equilibrio y luego del conocimiento.

"Parate, dale parate ¿Tan piola sos?", continuó el agresor mientras Acuña intentaba infructuosamente ponerse de pie.

El atacante, que por ahora no fue detenido, sería vecino del lugar, y los investigadores intentan dar con el motivo de la agresión, según reportaron medios locales.

En las imágenes quedó registrada una acalorada discusión entre ambos, que termina con la agresión física e insultos de P.P. a Acuña, desvanecido en el sueño cerca de las máquinas del gimnasio donde tuvo lugar la pelea.

Acuña fue llevado a una clínica en San Nicolás y sus familiares piden ayudar para solventar los gastos, indicó Noticias Argentinas. En tanto, según AN Digital, Acuña deberá ser operado y tendrá un largo período de recuperación antes de retomar sus actividades deportivas.

La víctima ya realizó la denuncia correspondiente y sostuvo que desconoce los motivos por los que fue agredido.

“Ale es un peleador profesional: pelea solo en un ring o jaula. Le arruinó su carrera, su trabajo. Le causó quebradura de pómulo y maxilar derecho. Hoy no puede trabajar ni acompañar a sus alumnos”, escribieron sus alumnos en redes sociales, reportó el mismo medio.