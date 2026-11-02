Una argentina de 37 años murió en un trágico accidente de tránsito en Nueva Zelanda, luego de que el automóvil en el que viajaba chocara contra un camión. La víctima fue identificada como Ayelén Amarilla, una mujer oriunda de Mar del Plata que residía en el país oceánico desde hacía seis años y era madre de una nena de dos años.

El siniestro ocurrió el viernes 30 de octubre, cuando Amarilla regresaba de su trabajo en la zona de Cromwell, una localidad de la región de Otago, ubicada en la Isla Sur de Nueva Zelanda.

La noticia provocó una profunda conmoción entre sus familiares y amigos, tanto en el país donde vivía como en su ciudad natal, donde comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida en las redes sociales.

Cómo ocurrió el accidente en Nueva Zelanda

El choque se registró alrededor de las 15.10, hora local, en el desfiladero de Kawarau, sobre la ruta estatal 6, que conecta las localidades de Cromwell y Queenstown.

Según informaron medios neozelandeses, el automóvil en el que circulaba la argentina colisionó contra un camión cerca de la intersección con el camino Cardrona-Roaring Meg Pack Track.

Como consecuencia del fuerte impacto, Amarilla murió en el lugar, mientras que otra persona involucrada en el accidente fue trasladada al Hospital Lakes District con heridas leves.

El operativo de emergencia incluyó la intervención de dos helicópteros y una ambulancia del servicio sanitario Hato Hone St John.

La ruta permaneció cerrada durante varias horas para permitir el trabajo de los equipos de rescate y de los especialistas de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves.

Por el momento, las autoridades no determinaron las causas del choque y continúan realizando las pericias para reconstruir lo ocurrido.

Quién era Ayelén Amarilla, la argentina que murió en el choque

Ayelén Amarilla, conocida cariñosamente como “Coco” entre sus familiares y amigos, había cumplido 37 años durante octubre.

La mujer había nacido en Mar del Plata y en 2020 decidió instalarse en Nueva Zelanda, donde comenzó una nueva etapa de su vida.

Durante los últimos seis años trabajó en diferentes actividades, principalmente en empleos temporales. Su trayectoria laboral estuvo marcada por distintos proyectos y cambios de trabajo.

Con el paso del tiempo formó una familia junto a su pareja, Frankie, con quien tuvo a Astrid, una nena de dos años.

Quienes la conocieron destacaron especialmente su dedicación a la maternidad y su compromiso con el bienestar de su hija.

En un mensaje difundido durante una campaña solidaria, sus allegados la describieron como una madre cariñosa que buscaba constantemente nuevas actividades y experiencias para acompañar el crecimiento de la pequeña.

También recordaron su interés por la alimentación saludable y su preocupación por transmitir valores como la empatía, la solidaridad y el respeto por los demás.

Puede interesarte

La emotiva despedida de sus familiares y amigos

Después de conocerse la noticia, familiares y personas cercanas comenzaron a compartir mensajes para recordar a la argentina.

En una publicación difundida para acompañar a su familia, sus allegados destacaron su generosidad y su permanente disposición para ayudar a quienes la rodeaban.

La describieron como una persona de gran sensibilidad, que procuraba cuidar a los demás y contribuir positivamente a su entorno.

También remarcaron el profundo vínculo que mantenía con su hija y su deseo de acompañarla durante cada etapa de su crecimiento.

La muerte de Amarilla dejó a su pareja, su pequeña hija y sus padres, además de numerosos amigos que construyó durante su vida en Argentina y Nueva Zelanda.

Organizaron una colecta para ayudar a su pareja y a su hija

Tras el accidente, personas cercanas a Ayelén impulsaron una campaña de recaudación para brindar apoyo económico a su familia.

La iniciativa fue publicada en la plataforma neozelandesa Givealittle, bajo el nombre In loving memory of Coco, who always was keen to help others (En memoria de Coco, que siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás).

El objetivo es colaborar con los gastos cotidianos de su pareja y su hija, además de acompañarlos durante este difícil momento.

Mientras la comunidad continúa expresando sus condolencias, las autoridades de Nueva Zelanda avanzan con la investigación judicial y las pericias destinadas a determinar cómo se produjo el accidente.