Intoxicación masiva en evento académico de la UNC: 50 afectados y 10 internados

La familia de un gendarme argentino denunció que el efectivo fue detenido en Venezuela por las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro. La información fue confirmada a TN por diversas fuentes oficiales.

Se trata de Agustín Nahuel Gallo, un gendarme oriundo de Catamarca, que se encontraba en Colombia como parte de una misión de la Gendarmería Nacional. Según relató su familia, Gallo había viajado a Caracas el último domingo para visitar a un familiar de su pareja cuando fue interceptado por las autoridades venezolanas.

De acuerdo con los testimonios, las fuerzas de seguridad venezolanas le habrían secuestrado el teléfono celular y trasladado en una combi negra, quedando desde entonces completamente incomunicado.

Puede interesarte

La situación ha generado preocupación en el entorno del gendarme y en el gobierno argentino, que sigue de cerca el caso mientras evalúa los pasos a seguir en este delicado contexto diplomático.

Este hecho ocurre en un momento de tensión entre Argentina y Venezuela, marcado por denuncias recientes y pedidos formales de salvoconductos para ciudadanos argentinos refugiados en la embajada en Caracas.

A qué se dedica Agustín Nahuel Gallo

El hombre nació en Catamarca y en sus redes sociales se autodefine como un “runner”. En esta misma línea, se pueden ver muchas imágenes de él en distintos paisajes, lo que indican que es un apasionado por recorrer el mundo. A su vez, es un amante de la fotografía.

De acuerdo a lo que contó su hermano Kevin en conversación con TN, viajó a Venezuela para ver a su pareja y su hijo. Según lo planeado, se quedaría durante todo el último mes del año y volvería a la Argentina en enero del 2025.

La familia de Agustín Nahuel Gallo contó más detalles de la situación y explicó que lo detuvieron cuando llegó al aeropuerto de San Cristóbal. Luego, le solicitaron su documentación y creen que durante esa revisión se lo llevaron.

Qué dijo el hermano de Nahuel Agustín Gallo sobre el caso

En diálogo con TN, Kevin Gallo se refirió al secuestro de su hermano en Venezuela y exclamó: “Lo doloroso es que no sabemos donde está, no tenemos noticias de él. Nos dicen que están trabajando en ello, pero no nos dicen si está bien o no, nada”.

En esta misma línea, lanzó una frase que representa el dolor de él y toda su familia tras la desaparición de Nahuel: “No sabemos nada, está desaparecido. Se lo comió la tierra”. Además, dijo que lo último que saben es que ingresó al país por el cruce con Colombia.

Para cerrar, reveló los datos que tenían sobre el posible momento cuando se lo llevaron: “Tenemos la información del remisero que lo iba a llevar a él. Nos contó que se bajaron 6 civiles armados de una combi negra y se llevaron a mi hermano”.