Florencia Peña contó en redes sociales que realizó una denuncia en la Justicia contra el militante libertario Pedro Lantaron, cuyo usuario en redes sociales es @elpittttt.

El hombre habría amenazado con publicar un supuesto video íntimo de la actriz con el expresidente Alberto Fernández. Además, habría difundido una charla con Florencia, pero ella aseguró categóricamente que ninguna de las dos cosas existieron.

Si bien la actriz lo denunció ante la Justicia y luego lo expuso en redes sociales, el joven no dudó en subir la apuesta en su cuenta de X, sumando más mensajes contra la actriz. “Qué divertido fin de semana. Gracias a la degenerada que se garch… a Alberto Fernández en cuarentena realmente me cagué de risa. No hubieras sido una degeneradita y listo”, expresó, entre otros violentos mensajes que posteó durante el fin de semana.

Estoy literalmente así para que flor peña me lleve a juicio y tenga que ponerse a hablar de su video garchándose a alberto en el tribunal. Sería lo mas gracioso de la historia.

pic.twitter.com/NJsu0tKLaQ — Piti (@elpittttt) September 29, 2025

Quién es Pedro Lantaron

Pedro María Lantaron es el extitular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que se define como “psicópata” en su cuenta de X y que expresa lo que siente con mucha vehemencia.

Es militante de La Libertad Avanza y se destaca por sus mensajes cargados de ironía, donde se encarga de denostar a los kirchneristas. “Vuelvo loco a los kukas con memes hechos con Paint”, dice en su biografía.

Puede interesarte

Hace poco tiempo, anunció su candidatura a concejal en Pilar, representando a La Libertad Avanza. “Tengo el agrado de contarles que voy a ser candidato a concejal para defender las ideas del mejor presidente de la historia Argentina, Javier G. Milei. La Libertad Avanza”, contó en sus redes.