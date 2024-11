A la modelo sueca de la plataforma de contenidos para adultos OnlyFans, Elsa Thora, le gustaría tener relaciones sexuales con Elon Musk con el fin de dar a luz al 'primer marciano' mientras el multimillonario tecnológico se prepara para colonizar Marte. Así lo contó el lunes la propia joven en una entrevista concedida al podcast australiano The Kyle & Jackie O Show.

"Me gusta mucho la ciencia ficción, así que nunca le diría que no a tener sexo con un extraterrestre o con Elon", explicó Thora, de 22 años. "Creo que es genial, creo que es muy divertido. Lo amo, lo he visto mucho en Twitter, ahora X", dijo.

Al ser preguntada si ya ha comunicado a Musk sobre su deseo, la joven respondió que lo ha etiquetado en una publicación de X y le ha hecho una petición. "Sí, he tenido algunas firmas, creo que necesitaré conseguir algunas más", agregó.

Hablando de las razones por las que eligió a Musk, Elsa aclaró que "es un hombre del espacio y ya tiene 12 hijos, así que tiene experiencia". "Creo que le encantaría", añadió.

Asimismo, la modelo aseguró que, en caso de alcanzar su propósito, ella "filmaría de principio a fin". "Filmaría todo el proceso de gestación del bebé. Porque es un momento importante en la historia. Tienes que documentarlo", explicó.