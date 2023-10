Franco Colapinto es un joven argentino que desde el año 2022 compite con Williams en la Fórmula 3 de la FIA, tercera categoría del campeonato de automovilismo más importante del mundo. El piloto, nacido en Pilar, ha sido seguido muy de cerca por varias escuderías de la Fórmula 1 y ahora podría anunciar su salto a la F2.

La historia del muchacho que sueña con seguir dando pasos hasta llegar a la F1, donde no hay un representante argentino desde hace más de 20 años.

Franco Alejandro Colapinto nació el 27 de mayo de 2003 en Pilar, Buenos Aires. "A los 4 años mi viejo me compró un cuatriciclo, así que desde recién nacido casi fui fanático de todo lo que tiene que ver con las cuatro ruedas. Me iba comprando cuatris cada vez más grandes. Me encantaba ir a las carreras del TC porque mi viejo tenía un equipo hasta que a los 10 empecé a correr en kartings", contó en diálogo con TN.

En 2013 comenzó a destacarse en torneos internacionales de karting, hasta que en el año 2018 le llegó la gran oportunidad de subirse a un auto de Fórmula 4 de España en el que disputó las últimas dos carreras de la competencia. ¿Los resultados? Salió segundo en la anteúltima carrera y ganó la última, demostrando así sus grandes cualidades.

Durante el 2020, Colapinto tuvo un notable paso por la Toyota Racing Series donde fue el mejor de los rookies, mientras que más adelante en ese año terminó 3° en el Campeonato de la Fórmula Renault Eurocup con el MP Motorsport.

El 2021 fue un año de mucha actividad para el argentino, que fue 3° en el Campeonato de la Asian Le Mans Series, 4° en la European Le Mans Series y también compitió en la Fórmula Regional Europea (FRECA) con 2 triunfos. En tanto, en las categorías de endurance también mostró todo su talento, peleando por el triunfo en las 24 Horas de Le Mans en la clase LMP2 y con muy buenos trabajos en la European Le Mans Series (G-Drive Racing).

Una gran temporada en F3 y el posible salto a la F2 en 2024

Desde 2022, Colapinto corre en la F3 de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) con MP Motorsport y, este año, logró convertirse en el nuevo miembro de la Academia de Pilotos de Williams. Si bien terminó en el cuarto puesto de la categoría en esta temporada, tuvo chances hasta la última carrera de ser subcampeón. Franco sumó puntos en 14 de las 18 carreras y cosechó el 56,70% de las unidades de su escudería, que finalizó en el tercer puesto en el Campeonatos de Equipos.

Su gran presente captó el interés de varios inversores: YPF, el Instituto de Promoción Turística (Inprotur con la leyenda "Visit Argentina") y Globant, entre otros. Esto le daría el empuje económico necesario para dar el salto a la Fórmula 2, la antesala a la máxima categoría del automovilismo, en la que no hay un representante argentino desde Gastón Mazzacane, quien compitió en la temporada 2000 para Minardi y las primeras cuatro carreras de 2001 para Prost.

¿Llega el gran anuncio?

El piloto argentino dará una conferencia este martes a las 18.30 en el noveno piso de la sede del Automóvil Club Argentino (ACA), ubicada en Av. Del Libertador 1850, en la que hará una reseña de su temporada 2023 y brindará el panorama que tiene para el año que viene. Se espera que confirme su presencia en la Fórmula 2 para 2024.

Colapinto y su fanatismo por Boca



El joven piloto es hincha fanático de Boca. En octubre del año pasado, Colapinto visitó La Bombonera y se reunió con Jorge Ameal, presidente del Xeneize. Allí, recibió como obsequio una camiseta con su apellido y la número 10.