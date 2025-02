Los rumores de un posible romance entre Roberto García Moritán y la presentadora venezolana Gaby Espino explotaron este miércoles en Intrusos (América TV), luego de que se viralizara una imagen de ambos compartiendo una cena en Miami.

Romance explosivo en la farándula: Roberto García Moritán y Gaby Espino se están conociendo y en #PuroShow contaron todos los detalles.@puroshowok pic.twitter.com/9CiyBbl5EY — eltrece (@eltreceoficial) February 5, 2025

Según la periodista Laura Ubfal, la relación entre el empresario y la influencer no sería reciente: "Se venían conociendo hace tiempo", aseguró mientras en pantalla se mostraba una foto de ellos juntos en el Faena Theater.

Sin embargo, ante la ola de especulaciones, Gaby Espino se comunicó con el periodista Daniel Ambrosino y desmintió categóricamente cualquier romance: "Esta nota de prensa me sorprendió muchísimo porque no es cierto. A Roberto lo conocí por amigos en común. Fuimos a cenar como amigos y es la única vez que lo he visto", aclaró.

Pese a su declaración, los rumores continuaron. En Puro Show (El Trece), la influencer Pochi de Gossipeame reafirmó la versión de un posible vínculo sentimental: "Roberto se estaría conociendo con Gaby Espino. Es una bomba". Además, destacó que ambos han estado interactuando en redes sociales desde hace meses.

Matías Vázquez, por su parte, señaló un detalle que no pasó desapercibido: "Ella es muy parecida a Pampita", en referencia a la exesposa y madre de la hija menor de Moritán.

Mientras el empresario continúa con su estadía en Miami, las versiones sobre su vida sentimental siguen dando de qué hablar. ¿Será solo una amistad o el inicio de un nuevo amor?