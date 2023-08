Hace un par de días la princesa aterrizó en la ciudad de Buenos Aires con el propósito de estudiar periodismo en la universidad privada Torcuato Di Tella, ubicada en el barrio de Nuñez.

La joven Alteza eligió este país como parte de un programa de intercambio, y mientras conoce la ciudad cursará un máster en periodismo, el cual tiene la duración de un año.

El nombre completo de la princesa es Laetitia Maria Nora Anna Joachim Zita, y no tiene apellido ya que es algo que las familias reales acostumbran a no tener por tradición.

También posee una larga denominación en honor a sus antepasados. Leticia tiene sangre azul por ambos lados de su familia. Su madres es la princesa Astrid, hija del rey Alberto II y hermana del rey Felipe, el actual soberano.

Mientras que su padre es el príncipe Lorenzo, archiduque de Austria-Este.

Leticia es la menor de cinco de hermanos, Amadeo (37), María Laura (34), Joaquín (31) y Luisa María (27). Su Alteza Real Nació en 23 de abril de 2003 en la clínica Saint Jean de Bruselas.

Toda su vida residió en el antiguo castillo de Stuyyenberg, construido en 1725 y el cual se encuentra ubicado en Laeken, justo en las afueras de Bruselas.

Realizó sus estudios en el colegio Saint Jan Berchmans, de Bruselas. Y completó su estudio secundarios en Bromsgrove, un prestigioso pensionado inglés.

Posteriormente descubriría una inmensa pasión por la historia y el periodismo. En sus últimos fue editora en jefe de su periódico escolar "Two Zero One".

A comienzos de este año, la princesa fue pasante en Condé Nast, la editorial responsable de Vanity Fair, Vogue y The New Yorker, entre otros títulos.

Pese a su claro interés por el mundo mediático, la joven muestra un perfil bajo, es la menos expuesta de la familia real belga.

Se supo de su intercambio cultural a través de su cuenta de Linkedin, red social especializada en el mundo laboral.

Sin embargo, la noticia ya salió en la prensa europea, en los medios especializados en la realeza, como Point de Vue.