El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó a Panamá para asistir a la posesión de José Raúl Mulino, ganador de los comicios del 5 de mayo de 2024, al ser recibido por autoridades del país vecino en el aeropuerto internacional Panamá Pacífico; sin embargo, lo que captó la atención fue un video que circula en redes sociales en el que supuestamente se ve al mandatario con una mujer cuya identidad no se ha confirmado.

En el video se observa a quien parece ser Gustavo Petro caminando, tomado de la mano y riendo con una mujer por las calles de Casco Antiguo o Casco Viejo, Centro Histórico de Panamá. Según varios internautas, la mujer con la que se le relaciona es la presentadora trans Linda Yepes, que salió en sus redes sociales a hablar del tema.

Aunque el video es falso, en redes sociales se atreven a afirmar que es el mandatario colombiano, debido a que dicha persona tiene la misma ropa que usó Petro durante la ceremonia de toma de posesión de Mulino y que físicamente se parece.

En las imágenes se puede ver presuntamente al mandatario y a la mujer tomados de la mano y riendo, y hacia el final del clip él la abraza por la cintura. Esta escena desató un revuelo en redes sociales, donde muchos usuarios insinuaron que el jefe de Estado se encontraba en una situación comprometedora.

Los internautas rápidamente señalaron que se trataba de la presentadora trans Linda Yepes. Aunque no se parecen y no se es verificada dicha información, la mujer apareció en su cuenta de Instagram para referirse al tema en medio de risas.

Yepes señaló en una de sus historias: “No puedo creer que soy tendencia en el mundo. ¿Cómo así? ¿En qué momento? O sea que ya no voy a dejar la terraza de la linda, sino que ya iba a tener el bolso de tu vida. Soy tendencia en Twitter, ahora X se llama esta página. Yo no tengo Twitter, tengo uno, pero hace mucho no lo uso. Soy tendencia en Instagram. Dios mío, ¿en qué momento fue todo esto?”.

Aunque no confirmó si era ella, Linda Yepes se mostró risueña. Lo que ayudó a aclarar que no se trataba de la presentadora fue un mensaje de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, hijo mayor del mandatario —actualmente investigado por la Fiscalía General de la Nación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, presuntamente por recibir dinero ilegal durante la campaña presidencial de su padre en 2022—.

En el mensaje, Day decía: “Esa vieja no tiene tu…” junto a un emoji de un durazno, refiriéndose a sus glúteos.

Linda Yepes se convirtió en 2014 en la primera mujer trans en aparecer en un noticiero de la televisión colombiana, al presentar la sección de cultura y entretenimiento, gracias al informativo del canal TeleCaribe. Desde entonces, los caminos para la mujer trans estuvieron llenos de nuevos reconocimientos y oportunidades.

Luego de casi siete años después de su debut en la pantalla chica, Linda hizo parte del elenco del programa matutino Buen Día, Colombia, que se transmitía por el Canal RCN, y presentado por Mauricio Vélez, Violeta Bergonzi y Ana Karina Soto, en 2021.

La presentadora acompañó a los televidentes del formato que también tiene la participación de Orlando Liñán, Andrés López y Margalida Castro.

Actualmente, Linda Yepes continúa su trabajo como presentadora e influenciadora. Ella mostró que estuvo en Barranquilla durante las marchas del orgullo el 30 de junio, por lo que expresó su emoción por el evento y por lo que representa para su comunidad. Además, dio la bienvenida a Yina Calderón, que también participó en el desfile.