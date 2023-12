Federico Farías es uno de los participantes más destacados de la nueva edición de Gran Hermano (Telefe). El joven de 24 años es reconocido por su carrera en la música como “Manzana”, y por eso, varios de sus compañeros de reality quedaron impactados al verlo dentro de la casa.

Tal fue la relevancia de la llegada del tucumano a la TV que en las redes sociales surgieron comentarios de todo tipo. Entre ellos, algunos en los que se lo acusaba de “transfóbico” por un conflicto del 2021. Sobre esto habló su novia Luciana, quien no solo dio su opinión al respecto sino que también contó cómo es el vínculo que tienen y si hicieron alguna promesa antes de entrar al juego.

Quién es y a qué se dedica Luciana

“Lulu”, como le dicen sus allegados, tiene 22 años y actualmente estudia la carrera de Técnica Superior en Farmacia. En sus redes sociales, la joven ya acumula más de 60 mil seguidores y tiene varias postales junto a “Manzana”, con quien está en pareja desde julio de este 2023.

Tal como contó, a Federico lo conoció en agosto del 2022 y desde ese momento formaron una “relación muy linda y muy sana”. “Nunca tuvimos ninguna pelea ni ruptura”, explicó ella sobre cómo es el noviazgo con el actual participante de Gran Hermano.

Incluso, Luciana empezó a vender contenido erótico en la plataforma para adultos OnlyFans. “Él me ha incentivado mucho, me ha ayudado a creármelo y nunca recibí ningún reclamo de su parte. Sé que me apoya, no es nada malo”, dijo la joven que aseguró que esto es “un ingreso más” para ella.

Luego contó que ella le aconsejó a Manzana que mande su casting para el reality. “Estábamos los dos juntos en Tucumán, yo estaba muy contenta y él también”, detalló sobre cómo fue el momento en que se enteró que su novio entraría a la casa más famosa del país.

Cuando se le consultó si hicieron algún tipo de promesa antes del ingreso, Luciana señaló: “Yo le dije que disfrute, él sabe sus límites. Le dije que no se prohíba de nada y que haga lo que a él le haga feliz”. Por eso, volvió a recalcar la “confianza” que le tiene y aseguró que se imagina a Federico Farías como finalista de Gran Hermano porque “tiene mucho para ofrecer”.

Qué dijo la novia de Manzana sobre las acusaciones de “transfobia” contra él

En el momento en que Federico Farías apareció en Gran Hermano, varios usuarios de Twitter reflotaron el escándalo que tuvo el cantante hace unos años con la influencer tucumana Danelik Star. Por eso, volvieron a acusarlo de “transfóbico” y recordaron que Manzana se había referido a la joven trans en masculino durante la emisión de un streaming en 2021.

“Federico no es transfóbico, ni homofóbico ni nada de lo que se dice”, expresó Luciana por el revuelo que se generó en los últimos días. “Él en un momento de enojo ha dicho cosas que no están buenas, después pidió disculpas”, explicó también.

Sobre esto último, se supo que el escándalo estalló cuando Danelik contó que un amigo de Manzana la había ignorado en un boliche cuando le pidió una foto. En ese momento, el cantante de RKT salió a hablar en su streaming y “defendió” a su amigo, tal como aseguró Lulu.

“La gente que lo conoce sabe el tipo de persona que es. Ahora que está en la casa espero que lo puedan conocer realmente a fondo, es muy buena persona”, insistió Luciana dejando en claro el aprecio que siente por Manzana, su novio.