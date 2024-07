Mujer Luna Bella es una influencer que se ha caracterizado por ser muy abierta en su sexualidad. Además de crear contenido en plataformas digitales como Youtube, también es actriz de cine para adultos y tiene una carrera exitosa en dicho mercado.

Recientemente, la joven se puso en el centro de la polémica pues fue publicado un video de carácter sexual que protagonizó junto a varios actores dentro de un vagón del metro de la Ciudad de México. El clip generó todo tipo de reacciones, desde quienes juzgaron lo ocurrido hasta los que la defendieron.

No es la primera vez que la creadora de contenido ha sido objeto de controversia. En el pasado protagonizó peleas con otras influencers como Yosstop, quien la criticó duramente por el tipo de contenido que subía a redes sociales. Esta lucha de internet terminó ya hace un tiempo, cuando Yoss Hoffman salió de prisión y le pidió disculpas por sus palabras.

El abuso que vivió Mujer Luna Bella cuando era una niña

La influencer ha sido muy sincera con respecto a su pasado: sacó a su familia adelante y vivió momentos muy duros en su infancia, especialmente durante el tiempo en el que fue abusada sexualmente por parte de sus primos (a los 3 años) y por su padre (de los 7 a los 14 años).

En un podcast con Sergio Mejorado, la influencer relató que aunque ya ha pasado mucho tiempo y trabajó duro para superarlo y dejarlo atrás, a veces vuelve a dolerle. Explicó que al ser inocente, no sabía lo que el hombre hacía, ni por qué:

“Yo decía ‘¿por qué lo hace?’, yo no sabía nada, a mí no me habían platicado de nada. Cuando tengo 12 o 13 años y en la escuela te empiezan a hablar del aparato reproductor masculino y femenino yo fui entendiendo”.

Cuenta que cuando tuvo conciencia de lo que estaba pasando, encaró a su agresor y pensó en contarle todo a su madre; sin embargo, como sucede en estos casos, el hombre la amenazó

“¿Por qué lo hace, si es mi papá? Y le decía ‘le voy a decir a mi mamá lo que me has hecho todo este tiempo’, y me decía ‘si tú hablas, si dices algo, voy a matar a tu mamá'. Me tenía mal, y más que dije ‘si yo hablo capaz que se lo hace a mis hermanas’”.

Pasó el tiempo y tuvo el valor de contárselo a su madre y a sus hermanas, y descubrió así dos cosas: que no abusaba de sus otras hijas y que, por lo tanto, él no era su verdadero padre. Estas sospechas las confirmó cuando alguna vez escuchó a su madre pelear con él (también la maltrataba físicamente) y lo escuchó reclamarle algo sobre su paternidad con Luna Bella.

La influencer confiesa que todo lo vivido fue un shock psicológico para ella, pero que decidió perdonarlo y apoyarlo de muchas maneras. Por ejemplo, cuando tuvo dinero, ella lo ayudaba económicamente con los gastos del hogar, pero luego descubrió que la estafaba, pidiéndole una cantidad mayor a la que correspondía a dichos gastos: “Para mí fue un hombre vividor, mantenido. Me manipuló para hacerme creer que ya había cambiado”.

Finalmente, contó: “Es de esas personas que no merecen vivir, que nos está robando oxígeno, que no merecen existir, pero el karma está y todo se paga en esta vida”.