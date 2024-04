Luego de la polémica detención de Maximiliano Tejerina por el robo millonario a un taxista en el centro de Córdoba fue liberado este sábado por la tarde, cuando se contempló que no tenía antecedentes y se determinó que no existían riesgos de peligrosidad procesal.

Su aprehensión había provocado malestar entre los familiares del joven, quien tiene una discapacidad que le genera severas dificultades en el habla y en sus capacidades motrices. Sus allegados sostenían que la detención había sido un error y exigían su liberación inmediata.

El fiscal de Instrucción del Distrito 1, turno 2, Guillermo González (a cargo de la causa por el fin de semana) ordenó la liberación de Tejerina pero mantuvo la imputación por su presunta participación en el hecho de robo ocurrido este viernes en la esquina de Rivera Indarte y Humberto Primo.

“Fue una aprehensión en flagrancia. Es un hecho incontrastable que el tenía en su poder parte del dinero robado”, dijo González en diálogo con La Voz. Averiguar los detalles sobre cómo ese dinero llegó a su poder será tarea del fiscal del distrito 1, turno 6, José Bringas, quien a partir del lunes procurará identificar al resto de los participantes y el rol de cada uno en el delito.

González aseguró que el procedimiento de la policía interviniente y de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal del Centro de Recepción de Aprehendidos fue el correcto para un delito en flagrancia como el sucedido.

“Hubo testigos civiles que vieron al individuo dentro del grupo de delincuentes y que le avisaron a la policía que estaba escapándose del lugar por sus propios medios con parte del dinero robado en una mochila”, explicó el fiscal.

Altas fuentes de la fiscalía informaron que el personal policial acudió al lugar del robo tras un llamado al 911 y que al llegar encontraron a un guardia de seguridad privada junto con otros civiles reteniendo a Tejerina e indicando que que este había participado del robo.

De acuerdo con los protocolos policiales vigentes, el joven fue trasladado al Centro de Detención de Aprehendido en Tribunales II y este este sábado por la mañana lo enviaron a la UCA (EP Nº9) donde aguardaba que la Justicia resolviera su situación.

“Los médicos que lo revisaron dijeron que está en perfectas condiciones mentales para estar alojado, incluso es brillante y entiende todo perfectamente. Hasta pudo expresarse con una computadora en el momento de la aprehensión”, apuntó González.

Cómo fue el delito

El robo del que se lo acusa ocurrió en el centro de Córdoba, en el cruce de Rivera Indarte y Humberto Primo. La víctima fue un taxista que había salido de una financiera con 5 millones de pesos en un bolso, con el objetivo de usarlo con fines médicos.

Según información del diario La Voz, el conductor fue abordado en la intersección por una banda de al menos cinco delincuentes, cuatro a bordo de dos motocicletas y un número “sin especificar” en un Peugeot 2008 negro. Tras bajar del taxi, comenzó un forcejeo para intentar arrebatarle el bolso; a pesar de su resistencia, lo embistieron en varias ocasiones con el vehículo.

Cuando logró reincorporarse, volvió a ser golpeado con el auto: “Ahí es que ellos aprovecharon y se escaparon. Es totalmente injusto esto”, expresó.

Quién es Maximiliano



Su historia de vida había sido publicada en el medio cordobés a fines del 2022, tras graduarse de la UNC. “Cada día me levanto con más ganas de conocer”, relataba el joven entonces. En aquel momento también estaba a punto de casarse con su esposa, Elizabeth Yanina Sánchez, a quien conoció en la facultad.

Maximiliano no nació con parálisis cerebral, sino que el trastorno se desarrolló a los 11 años tras el accidente con el arma de fuego en el campo. “FAMAF fue la mejor etapa de mi vida. Desarrollarme en esa facultad me abrió las puertas a una realidad totalmente diferente a la que vivía. Tuve que enfrentarme a cómo escribir fórmulas matemáticas y resolver ecuaciones de otra manera que no sea en papel, debido a mi motricidad”, contaba sobre su camino académico.