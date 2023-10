Dady Brieva decidió separarse de MIDACHI, el trío humorístico que integraba junto a Miguel del Sel y el Chino Volpato, y no formará parte del regreso al teatro en la temporada 2024 en Villa Carlos Paz, Córdoba. Si bien no será reemplazado, habrá una figura internacional que llegará al espectáculo: Richard Laffite.

Quién es Richard Laffite

Richard Laffite, cuyo nombre real es Pablo Nebot, es de Necochea pero vive en los Estados Unidos desde hace 9 años. Este es mago y es discípulo del reconocido ilusionista René Lavand.

El productor de MIDACHI, Miguel Pardo, adelantó: "Será una puesta con una producción visual imponente. Va a estar La Tota con un gran living y un montón de invitados, y un elenco fijo".

"Anotá: además de Miguel y el Chino, Idania, la dama del jazz de Panamá, una especie de Celia Cruz; Mauricio Jortack, un humorista de primera que se hizo conocido en Stravaganza; Maxi Chavarría, bailarín y coreógrafo. Y el gran Richard Laffite, un mago que vive en los Estados Unidos y es discípulo de René Lavand. Eso más seis músicos en vivo", le detalló a la prensa.

"No entendía muy bien de qué me estaban hablando. ¿Midachi con magia? Raro, Midachi nunca compartió escena. Ahí me explicaron que Dady estaba haciendo otras cosas... ¡Imaginate lo que significó la noticia! Yo crecí con ellos", expresó el mago.

Puede interesarte

Qué pasó entre Dady Brieva y MIDACHI

Pese a los intentos de alcanzar el regreso de MIDACHI, no se logró un acuerdo y solo Miguel del Sel y El Chino Volpato volverán al teatro para hacer temporada en Villa Carlos Paz, sin Dady Brieva. Además, el dúo dio contundentes declaraciones, reveló el nombre del espectáculo, y adelantaron nuevos integrantes.

La ciudad de Córdoba es la elegida para presenciar el regreso de los comediantes a las tablas. El nuevo espectáculo se llamará “Miguel y Chino en banda”, sin la presencia del histórico tercer integrante, Brieva.

El éxito que los consagró como un tridente cómico comenzó a ser diluido cuando las diferencias políticas surgieron. Miguel y El Chino expresaron una posición opuesta a la de Dady que expuso siempre, sin filtro, una postura más peronista y kirchnerista.

“Miguel y Chino en banda”, se presentará el 25 de diciembre en el teatro Holiday, y como confirmaron sus excompañeros, sin Brieva. El espectáculo contará con la actuación de la artista panameña Idania Dowman, el comediante Mauricio Jortak, el ilusionista Richard Laffite, la atracción de hip hop Maxi Chavarria y un elenco de seis músicos en vivo.

Según expresó Miguel, pese a las diferencias ideológicas, se llevan "muy bien con Dady", pero remarcó que por el momento no es posible el regreso de Midachi. Además, confirmó que "nadie reemplaza a Dady Brieva", sobre las posibles opciones que circularon y se barajaron para ocupar el lugar de la pareja de Mariela Anchipi . Igualmente, no descartaron el regreso del trío en un futuro, ya que ante la consulta de PrimiciasYa, arrojaron: “Puede ser, ¿por qué no?”.