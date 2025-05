La relación entre Wanda Nara y L-Gante atraviesa turbulencias en su relación, entre rumores de reconciliación y declaraciones cruzadas y ahora una tercera figura en escena que podría cambiarlo todo y marginar a la mediática a un oscuro rincón del corazón del cantante.

Si bien Wanda acompañó a Elián en su último show y reavivó las especulaciones, en SQP Majo Martino reveló un dato clave: L-Gante estaría vinculado sentimentalmente con una mujer llamada Rocío, que se dedica a la danzas árabe.

“Baila en Turquía y en Dubái”, explicó Martino, que reveló haber visto un chat del último domingo donde el cantante le escribió la bailarina "Te extraño“. Asimismo, la panelista se puso en contacto con Rocío, que no confirmó el romance, pero dejó entrever que hay algo más que una amistad.

"Me pone: ‘Ahora entiendo por qué Wanda no lo suelta’“, le escribió la bailarina a Majo, que reveló que este vínculo se formó a raíz de More Rial, quien los presentó. Yanina Latorre notó todos los viajes que hace Rocío a países de Asia como Turquía o Qatar.

“Wanda va a enloquecer con esto”, lanzó la conductora, respecto al ritmo de vida lujoso de la joven de quién notó irónicamente un paralelismo con la mediática. “Es verdad que tiene el mismo look que Wanda Nara pero 20 años menor”, acotó.

“Es muy de las que sacan la fotito con la carterita encima porque nadie come el omelette con la carterita al lado”, agregó la conductora, muy suspicaz respecto a la joven, mientras Lizardo Ponce notó que Rocío está “empezando” con su actual cuenta de Instagram luego de que la red social le cerrara sus dos perfiles anteriores.