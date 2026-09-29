Rosa Micaela Puertas Quiroga, conocida cariñosamente como Mamina, celebra este martes 29 de septiembre de 2026 sus 114 años de vida. Con este hito, se mantiene como la mujer más longeva de la Argentina, título que ostenta desde el pasado 15 de septiembre tras el fallecimiento de Angélica Tiscornia.

Nacida en 1912 en el barrio de Boedo, en la ciudad de Buenos Aires, su historia de vida es extensa. Hija de Rosa Quiroga López y Victoriano Puertas Herrero, Rosa vivió gran parte de su juventud en España, donde conoció a su esposo, el pastelero austríaco Francisco Elbl. Tras el inicio de la Guerra Civil española, la familia regresó a la Argentina como refugiados de guerra.

Su esposo, Francisco Elbl, fue una figura clave en la industria dulce nacional, ya que trabajó en la fábrica Noel y en la empresa Suchard, donde elaboró recetas para los conocidos dulces Sugus. Por su parte, Rosa ha mantenido una vida activa y comprometida con la participación ciudadana. En agosto de 2023, con casi 111 años, asistió a votar en las elecciones primarias, destacando su postura sobre el ejercicio democrático: “Siempre había concurrido a votar y no me había perdido ninguna elección desde que las mujeres conquistaron el derecho al voto”.

La edad de Puertas Quiroga fue verificada por Stefan Maglov, Sergio Tonarelli y Fabrizio Villatoro, y validada oficialmente por LongeviQuest el 31 de agosto de 2026. Actualmente, es la cuarta persona más longeva del país y ocupa el puesto 236 en la historia mundial.

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Con sus 114 años, la mujer busca ahora superar el récord histórico de longevidad en Argentina, marca que pertenece a Casilda Benegas, quien alcanzó los 115 años y 81 días. La trayectoria de Rosa la sitúa en un lugar privilegiado dentro de los registros de longevidad a nivel global.