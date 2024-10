Martín Demichelis y Evangelina Anderson pasan su peor momento en 16 años de relación. Todo comenzó luego de que se filtrara una supuesta infidelidad del director técnico con una azafata que habría conocido en un viaje cuando dirigía a River Plate. Y como si fuera poco, la situación empeoró cuando salió a la luz la existencia de un hijo desconocido que tuvo con una relación anterior a la empresaria.

Ayer en el programa Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito reveló más detalles sobre Tania González Ledesma, la tripulante de cabina que sería la tercera en discordia.

Según una fuente cercana que citó el conductor de LAM, la mujer “vive saliendo con tipos casados y, cuando la dejan, es la que le escribe a las esposas, por eso nadie la quiere en Aerolíneas Argentinas”.

Y eso no era todo: "Cuando la nombraron en LAM borró todo de su Instagram, es una mina conflictiva", sostuvo la misma fuente. “En Aerolíneas se puso a salir con un comandante que estaba en pareja con una azafata que todos amaban. Cuando el comandante la dejó y se estaba yendo de vacaciones con su pareja, ella le mandó un mensaje a la mujer contándole todo, le decía que él le había pedido casamiento”, agregó.

Otra persona cercana a Tania en su entorno laboral comentó que "no es la primera que hace algo así, lo de 'Micho' no sabía, pero particularmente la detesto porque no es buena compañera, es trepadora".

Por el momento, Demichelis no salió a hablar mientras el escándalo desfila en los medios y las redes sociales. En cambio Evangelina sí se encargó de desmentir la crisis.