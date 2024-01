Tras la sorpresiva renuncia de Noelia Pompa al Bailando 2023 (América) en el programa que conduce Marcelo Tinelli, el conductor confirmó que su reemplazante iba a ser ‘Tuli’ Acosta, una de las influencers con mayor renombre en las redes.

La influencer cuenta con más de 2 millones y medio de seguidores tanto en Instagram o en TikTok. (Foto: Instagram/@tuli_acosta)

Tuli Acosta, la streamer de 22 años que causa furor en las redes

Fiorella ‘Tuli’ Acosta nació en Córdoba el 20 de junio de 2001 y saltó a la fama en 2020 por sus transmisiones en vivo por la plataforma Twitch. Además, es influencer, tiktoker y cantante. Otra de sus grandes pasiones es el baile, disciplina que practica desde muy chica y le permitió viajar a Estados Unidos para perfeccionarse en el ritmo hip-hop. Allí, formó parte del grupo Phunk Phenomenon.

Tuli Acosta, campeona del Bailando 2023

En el año de la pandemia, volvió a Buenos Aires para seguir con su carrera de bailarina, aunque esta vez en el rol de profesora. Sin embargo, ese sueño se vio truncado por el Covid-19. Por esa razón, un grupo de amigos la motivó a realizar transmisiones en vivo y ganó muchísima popularidad. Esto le permitió convertirse en una influencer y además, una de las tiktokers con mayor repercusión en la Argentina y gran parte del continente.

En 2021, colaboró con el artista Luck Ra en la canción “Qué casualidad”. Este año, lanzó Crisálida, su primer EP con cuatro temas: Gimme More, Calor, No Soy Yo Eres Tú y Llueve.

Tuli Acosta es bailarina, cantante, influencer, streamer y tiktoker. (Foto: Instagram/@tuli_acosta)

A finales de mayo de 2022, oficializó su relación con el cantante Lit Killah, aunque ya habían sido vinculados varios meses atrás. En esa oportunidad, tanto la bailarina como el trapero negaron los rumores que sus propios fans habían viralizado en redes después de notar en diferentes publicaciones que intercambiaban prendas de ropa.

Desde 2022, está en pareja con el trapero Lit Killah. (Foto: Instagram/@tuli_acosta)

Su dura relación el criticado streamer Oky

Oky y Tuli Acosta estuvieron en una relación durante varios meses hasta que, en 2022, decidieron distanciarse. Si bien la separación no tuvo polémicas, meses después, y con algunos rumores de por medio, la cordobesa se refirió a las razones del quiebre.

La joven fue novia de Oky hasta el 2022. Foto: web

Un video comenzó a viralizarse nuevamente en las últimas horas, donde los usuarios reforzaron las críticas hacia Oky. “La forma en la que se dirigía a mí fue cada vez peor. Dijo textual ‘No me hagas salir a hablar que te parto al medio’. Del momento en que nosotros cortamos yo jamás abrí la boca para hablar mal de vos siempre mantuve lo nuestro bien privado”, decía un fragmento del video de la bailarina.

Luego, apuntó: “Hay algo que me dolió mucho, desde siempre, que fue que me trataste como una busca fama cuando, desde un principio, vos nunca supiste respetar la privacidad de nuestra relación (...). Yo no te dejé de un día para el otro, yo te dejé porque quería un compañero, porque sentía que si yo no me amoldaba a vos y a tus cosas, vos no me acompañabas”.

Finalmente, la joven dejó trascender presuntas situaciones de maltrato y señaló: “Siento que siempre minimizaste mis capacidades para las cosas (...) Vos te pasaste de la raya un montón y me daba vergüenza que mis papás vieran cómo me tratabas”.