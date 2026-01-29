Los concursantes recorrieron el país con los sabores y las texturas de cada región, enfrentando fórmulas poco convencionales y técnicas complejas.

La emisión del miércoles 28 de enero de la cuarta temporada de Masterchef Celebrity Argentina reunió a los participantes en una gala dedicada al alfajor argentino. El reto principal fue recrear siete variedades regionales, reflejando la diversidad gastronómica del país y exaltando los sabores característicos de cada zona.

El desafío comenzó con una dinámica particular: dentro de una caja redonda, cada participante halló un envase rectangular que indicaba la región para la que debía preparar su versión de alfajor. El jurado, compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, recalcó la importancia de lograr sabores auténticos y presentaciones impecables.

Las variedades asignadas fueron: marplatense, mendocino, santafesino, cordobés, norteño, patagónico y litoraleño. En cada nombre, un concepto y un desafío en el que los concursantes tuvieron que dominar técnicas y recetas distintivas.

Maxi López asumió la preparación de los alfajores marplatenses, cuya particularidad reside en la ralladura de naranja que se agrega al chocolate. A Emilia Attias le correspondió el alfajor mendocino, elaborado con nuez, dulce de leche y cubierto de chocolate blanco.

La Joaqui recibió la consigna de los alfajores litoraleños, únicos por ser sin gluten y llevar polvo de yerba mate, elemento destacado por Martitegui. Por su parte, Andy Chango debió enfrentar la receta cordobesa, distinguida por el glaseado de limón y el relleno de mermelada de fruta.

A Susana Roccasalvo se le asignaron los santafesinos, similares a un rogel por sus capas y baño característico. Claudio Turco Husaín fue desafiado con la versión norteña, elaborada con merengue o turrón de caña, almíbar a distintas temperaturas y nueces. Finalmente, Miguel Ángel Rodríguez se encargó de los alfajores patagónicos, coronados con frambuesas deshidratadas y reconocidos por su equilibrio entre masa y relleno.

Cada receta representó un reto técnico, pues cada celebridad debió preparar seis unidades en setenta minutos. Los participantes valoraron el acceso a las recetas escritas y la posibilidad de elegir ingredientes en el mercado.

La dinámica ofreció beneficios exclusivos: Roccasalvo, debido a su medalla plateada, utilizó en solitario los hornos de pared y una fila exclusiva de estaciones, lo que provocó que Andy Chango cambiara de puesto.

El jurado fue exigente con la presentación final, poniendo énfasis en la perfección de las cajas. Betular remarcó que debían estar “impecables, sin una mancha, no abollada, como cuando la comprás y la traés como souvenir”.

La búsqueda de la excelencia alcanzó todos los detalles: proporción justa de masa y relleno, brillo del glaseado y frescura de los ingredientes. Así, el alfajor argentino quedó consagrado como símbolo de identidad regional y de precisión, cumpliendo con el exigente estándar del certamen. Y Maxi López y Andy Chango se llevaron los mejores elogios del jurado.

La disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi trasladó el conflicto privado al foco de la industria, afectando tanto la percepción pública de MasterChef Celebrity como la línea editorial del programa. En diálogo con Intrusos, la conductora defendió su desempeño, afirmó su rol profesional y cargó directamente contra la China Suárez, en un contexto donde la rivalidad y la exposición mediática ampliaron los límites de la televisión tradicional. Los cruces públicos dejaron a la audiencia frente a preguntas incisivas sobre la responsabilidad y los límites del contenido.

Bajo la presión de las cámaras a la salida de una grabación, Nara insistió en la transparencia de su accionar: “Ya está todo en mi Instagram”, dijo, mientras minimizaba los comentarios de su exmarido. Ante la insistencia sobre las críticas de Icardi, apeló al sarcasmo y propuso: “Ni idea. Están baratos los vuelos a Estambul; pueden ir a entrevistarlo”, encarando así el debate mediático.

Así, la figura de Wanda Nara emerge como protagonista de un reality ampliado, en el que lo profesional y lo personal se entremezclan constantemente. Las acusaciones públicas de Mauro Icardi y la estrategia de defensa de la conductora confirman que la exposición mediática sigue marcando el pulso de sus vidas, tanto dentro como fuera de la pantalla.