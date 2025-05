La conductora opinó del cardenal estadounidense Robert Prevost, sucesor del papa Francisco y dio un mensaje de esperanza.

A 17 días de la muerte del papa Francisco, el Vaticano anunció al nuevo Papa, el cardenal estadounidense Robert Prevost, nombrado León XIV, y Mirtha Legrand expresó su conformidad con la elección.

“El jueves fue elegido Papa el cardenal Robert Prevost, nacido en Estados Unidos. Tomó el nombre de León XIV. Quiera Dios que lo ilumine para conseguir la paz en el mundo y continuar el legado de Francisco. Dios quiera”, informó la conductora de La Noche de Mirtha.

Acto seguido compartió su sensación: “A mí me hizo una impresión buenísima. Me encantó. Me pareció una buena elección. Fue muy bien recibido por el público”.