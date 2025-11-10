Maxi López sorprendió a Wanda Nara mientras preparaba su plato en MasterChef Celebrity (Telefe). El participante recordó momentos del pasado juntos y deslizó varias indirectas y bromas de doble sentido.

El exfutbolista le dio a la conductora con su propia medicina. Ya son costumbre en el reality culinario de Telefe los divertidos y picantes cruces entre ambos que generan desopilantes situaciones, muy atractivas no sólo para los espectadores, sino también para los propios participantes del programa.

Pero esta vez hubo una diferencia. Esta vez quien tomó la iniciativa de la charla y logró incomodar al otro fue Maxi López. En casi todas las charlas anteriores quien llevó las riendas de las charlas fue Wanda y era su exmarido el que tenía que sobrellevar la incomodidad del momento.

Este domingo el jurado de MasterChef Celebrity propuso un insólito desafío para los concursantes: preparar platos inspirados en publicaciones de Instagram de Wanda Nara.

Mientras Maxi cocinaba muy concentrado unos mejillones, la conductora se le acercó y le preguntó: "¿De dónde sacaste que a mí me gusta esto, Maxi?". A lo que él respondió sin dudar: "Sí, te encanta, olvídate".

"¿De dónde es esta receta?", insistió Wanda confundida. Maxi, agrandado y sabiendo que lo que iba a decir iba a incomodar a su expareja, explicó: "Y viste que hay que conquistar de nuevo, entonces tengo que reinventarme". Wanda confundida intentó aclarar: "No hay que conquistar de nuevo. No es esa la consigna".

Ambos se conocen bastante y, esta vez quien tomó ventaja fue Maxi, que aseguró en los inserts de la entrevista individual: "Wanda siempre malinterpreta".

Enseguida, Maxi explicó a qué se refería con su frase respecto de volver a conquistar: "Bueno, pero ¿qué conquistas? Una medalla, ¿no? Vas para arriba, el balconcito". Y agregó en la entrevista: "Quiero conquistar el balcón, Wanda".

Wanda probó el plato, le gustó y expresó: "Muy bueno. Puede ser un plato tranquilamente de Mar del Plata, de mis comienzos". Sin dudarlo, Maxi agregó: "Al inicio, cuando ibas a La Feliz, obra de teatro".

Finalmente, Wanda Nara reveló lo que le generaba el sabor del plato del participante: "Me transporta al pasado". Ante el comentario, Maxi López con gran picardía cerró el momento sonriente y con una advertencia: "¡Ojo!".