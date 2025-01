Tras el regreso de Jenifer Lauría a Gran Hermano (Telefe), la casa vive momentos de tensión. Es que la joven no olvidó los motivos que la llevaron a abandonar el juego y por eso prometió apuntar contra los responsables: Giuliano Vaschetto y Chiara Mancuso. Así las cosas, luego de que el santafesino ganara la prueba de liderazgo, Santiago del Moro decidió preguntarles a los participantes por el triángulo amoroso que formaron. Entre celos, promesas incumplidas y deseos de venganza, los competidores se dijeron las cosas en la cara.

Previamente, Giuliano Vaschetto ganó la prueba de líder y diversos beneficios. Fue así como repartió dos fulminantes y tres beneficios de votos al estrenar su segundo mandato en la casa. Primero, el santafesino le otorgó la posibilidad del supervoto a Juan Pablo de Vigili, Sofía Buscio y Ulises Apóstolo, quienes podrán nominar a tres jugadores con 3, 2 y 1 unidad, respectivamente.

Luego, el jugador fulminó a Santiago Algorta y a Brian Alberto. Sin embargo, en ese momento el uruguayo le preguntó si tomó esta decisión porque le había molestado que estuvo toda la tarde tomando mate con Jenifer Lauría. El líder de la semana lo negó rotundamente. Pero fue entonces cuando Santiago del Moro quiso saber qué había pasado con el triángulo amoroso entre Giuliano, Jenifer y Chiara.

Puede interesarte

En ese instante, Jenifer arremetió y dijo: “A Nano le gusta Jeni, entre otras”. Haciéndose cargo de la situación, Giuliano expresó: “Me gusta Jeni. Obvio, Siempre lo dije. Pero bueno, no tiene nada que ver con el juego ni con lo que pasa acá adentro”. Luego, el conductor intercedió y le preguntó a Lauría si le gustaba el santafesino. “Ahora somos amigos. Somos compañeros. Está todo bien, él sabe lo que hizo mientras yo no estuve acá y sabe lo que me molestó porque se lo hice saber. Hace tres días atrás le gustaba Chiara y ahora le volví a gustar porque volví”, respondió la joven.

Giuliano decidió fulminar a Santiago🔥¿Celos de Jenifer?😱



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam 🎥 pic.twitter.com/qQpGsrZU8N — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 15, 2025

Lejos de quedarse callada, Chiara arremetió y explicó su situación: “Me parece una pelotudez a la que le quiero poner fin. Yo no voy a hablar de Nano como persona, porque eso es otro tema. Voy a hablar con respecto a lo que pasó con Jeni y conmigo, que a mí ya me aburre seguir con la situación. Él promete cosas diferentes por los dos lados. Entiendo que quizás le suceden cosas con muchas personas y está perfecto, pero. Pero yo quiero cortar con la boludez de que él esté en ese papel de galán, de que nosotras nos peleamos por él, de que gusta de una, gusta de otra. Siento que la que se lo queda pierde”.

"Chiara me planteó que tenía sentimientos por Giuliano, a mí no me importa" 😱 Jenifer poniendo sus objetivos en claro🔥



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam 🎥 pic.twitter.com/dfez8vgfsf — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 15, 2025

Fue entonces cuando las jugadoras hablaron de las promesas que Giuliano les había hecho: “Ayer me contó Jeni que le prometió que no iba a acercarse a mí cuando ella se fuera. Y lo hizo. Y después a mí me prometió que si Jeni volvía, él iba a seguir estando conmigo, como estaba acá en la casa”. En esa línea Lauría comentó: “Fueron promesas incumplidas. Ella dijo que era su amigo, que iba a buscar su contención, pero yo con mis amigos no busco esa contención de andar besándome y ese tipo de cosas”.

Puede interesarte

Parado junto al monitor, Giuliano dio su punto de vista: “Con Jeni habíamos quedado que nos veíamos afuera y si pintaba todo bien. Vos hacé lo que quieras, yo también. Y a Chiara le dije que si entraba Jeni íbamos a seguir jugando juntos, pero no necesariamente como lo que sea que nos quieran tildar. No quiero decir pareja, pero con alguna especie de tensión sexual. Porque justo antes de que entre Jeni, habíamos hablado de cortar con eso y seguir como amigos”. No contenta con la respuesta, Chiara resaltó: “Cortar con eso y seguir como amigos. Porque me dijo que si no, él iba a sentir cosas. Y cuando Jeni se fue de la casa a los dos días la desconoció completamente. Dijo: “Fue mi chonga cinco días. ¿Qué voy a sentir?””.

En ese lapso, Martina contó que Giuliano la había tratado de conquistar. Sin embargo, el jugador buscó defenderse destacando: “Yo lo dije antes de entrar, no soy una persona monógama. Es rarísimo lo que me pasó esa semana con Jeni, porque no soy una persona de sentir mucho. No me abro a eso, cada vez que estoy ante una situación así me voy.Yo acá entraba a no vincularme emocionalmente con nadie. Son todas muy lindas, pero no es una conquista, estoy abierto al juego, a divertirnos”.