En medio del debut de Moria Casán como conductora de La Mañana con Moria, Lali Espósito le envió un afectuoso saludo que rápidamente se volvió viral, con un video cargado de emoción, la artista destacó la trayectoria, el talento y la calidez de quien considera una figura esencial en la cultura argentina.

“Sos sorprendente, maravillosa. Sos muy inspiradora para todos los artistas que soñamos con dejar algo que trascienda”, comenzó Lali, mirando a cámara con una sonrisa.

Lali recordó los momentos que compartió con Moria, tanto en escenarios como en su videoclip, y habló desde la experiencia personal: “Lo puedo decir en primera persona, porque hemos compartido escenario, videoclip, y es impresionante ver tu pulsión de vida, tu pulsión artística”, expresó con admiración.

Luego, fue más allá de lo profesional y se detuvo en la esencia de Moria como persona: “Quiero que la gente sepa que detrás de esta mujer tan impresionante, tan metida en nuestra idiosincrasia, hay alguien profundamente sensible, tierna, amorosa y sumamente educada con el otro”, dijo con tono de emoción.

Puede interesarte

En el cierre del video, Lali dejó una promesa que despertó expectativa entre los seguidores de ambas: “Ya te visitaré, estaré ahí conversando de todo con vos”, anticipó, dando a entender que pronto podría ser parte del programa de La One.

Además, destacó la generosidad de Moria, recordando su participación en uno de sus shows: “Te he visto en los ensayos para mi concierto, y me conmovió tu compromiso. Viniste a ensayar mientras preparabas tu obra de teatro, eso demuestra tu entrega total”.

El gesto de Lali fue recibido con entusiasmo por Moria y su equipo, que no dudaron en agradecer públicamente las palabras de la cantante.