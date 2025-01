En el universo cerrado y explosivo de Gran Hermano, donde cada palabra y cada mirada se convierten en armas o escudos, el inesperado pacto entre Jenifer y Chiara cambió el curso del juego. Lo que comenzó como una relación marcada por la rivalidad y la desconfianza, ahora se presenta como una alianza estratégica que pone a Giuliano Vaschetto, conocido como Nano, en el centro de la tormenta.

“Una mujer no se hace mierda con otra. Por lo menos yo nunca lo hice y no lo haría ahora ni en pedo”, dijo Jenifer en una charla franca con Chiara, desactivando días de tensión. La frase marcó un antes y un después en la dinámica entre ambas. Chiara, quien hasta ese momento había expresado su incomodidad con el regreso de Jenifer a la casa, respondió: “Bueno, por eso, si vos venías a estar con él o a estar pegada a él, o a hacerle sentir bien a él, yo iba a ir por vos y por él. Pero si no es así, yo de verdad te lo digo, que a vos no te voy a tocar”.

El regreso de Jenifer al certamen, tras la renuncia de Andrea Lázaro por problemas de salud, ya había sido un evento cargado de emoción y polémica. Elegida por el voto del público, la oriunda de La Matanza no solo regresó como una participante más, sino como un símbolo de segundas oportunidades. Sin embargo, su entrada no fue celebrada por todos. Mientras la mayoría de los compañeros vitoreaban y aplaudían, la hija del futbolista Alejandro Mancuso, se mantuvo en un frío silencio, aplaudiendo con desgano.

El beso entre Nano y Jenifer en su reencuentro fue el detonante. Chiara no pudo ocultar su molestia. Durante días, la tensión fue palpable, con miradas cargadas de significado y comentarios cruzados que revelaban el conflicto latente. Chiara lo expresó con claridad: “Cuando vos entraste y le diste un beso a Nano, a mí eso me incomodó, en el sentido de que no sabía cómo manejarme”.

Pero en la atmósfera cargada de Gran Hermano, donde las emociones y estrategias se entrecruzan, nada permanece estático. Así, ambas encontraron un terreno común: su incomodidad y desconfianza hacia el mismo participante. Fue en la sala de streaming donde Jenifer expuso su estrategia con contundencia: “No quiero que se vaya ella. Quiero que las dos juntas saquemos a Nano y después, sí, que se vaya”.

Las palabras resonaron como un manifiesto. Su plan no solo buscaba eliminar a un jugador fuerte, sino también redirigir las tensiones hacia un enemigo común. Chiara, quien hasta entonces había considerado a Jenifer como una rival directa, encontró en esas palabras un motivo para reconsiderar su postura.

En el confesionario, Chiara admitió su cambio de perspectiva: “Estuve diciendo que quería que se vaya Jeni y la verdad es que no, no es con ella. Mi objetivo es él y bueno, voy a ir por eso. Yo sé que hay formas de debilitarlo”. Sus palabras marcaron un punto de inflexión, confirmando que las alianzas en Gran Hermano son, ante todo, herramientas de supervivencia.

Giuliano Vaschetto, quien hasta ahora había sido el epicentro de las tensiones entre las chicas, se encuentra ahora en una posición vulnerable. Jeni no se anduvo con rodeos al describir su estrategia: “Todos los palos que tire son para él, no son para vos. Y es por eso que él está así como un perrito, queriéndome comer la oreja. Pero yo no voy a caer de vuelta porque es lo que me sacó del juego”.

La imagen de Nano, antes seguro de su posición, comienza a tambalearse. Chiara también dejó claro que su objetivo no es solo eliminarlo, sino debilitarlo estratégicamente: “Sé que hay formas de debilitarlo”.

El público, siempre atento y dispuesto a tomar partido, será el juez final de esta inesperada alianza. ¿Será suficiente para desestabilizar a Nano? ¿O terminará esta unión en un enfrentamiento inevitable entre Jenifer y Chiara una vez alcanzado su objetivo común?