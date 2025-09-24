La comunidad de La Tablada se encuentra conmocionada tras el hallazgo de los cuerpos de tres jóvenes —Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15)— en una vivienda de Florencio Varela. Los restos fueron encontrados descuartizados y enterrados en bolsas de residuos, lo que ha generado una profunda indignación en la sociedad.

Paula, madre de Brenda, expresó su dolor y exigió justicia en una entrevista con C5N:

“Me arrancaron a mi hija. Era una nena buena y ninguna de las tres se merecía terminar como terminaron. Quiero que paguen todos los que tengan que pagar. Hoy vi la foto de ella, de su manito sangrada. Quiero que paguen todos”, declaró entre lágrimas.

Habló la mamá de Brenda, una de las tres chicas asesinadas: “Quiero a todos presos”



La madre también mencionó que se hará cargo del hijo de un año de Brenda, quien quedó huérfano tras el crimen. “Va a estar conmigo. Es lo que me queda de mi hija”, afirmó.

Familiares, amigos y vecinos se han concentrado en la rotonda de La Tablada para exigir justicia y el esclarecimiento del triple crimen. Las autoridades investigan una posible conexión con una banda narco, aunque aún no se han confirmado los detalles.

La comunidad espera respuestas rápidas y contundentes por parte de la justicia para que los responsables de este atroz crimen enfrenten las consecuencias de sus actos.