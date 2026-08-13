Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) fue el escenario de un nuevo escándalo que involucra, esta vez, a Luana Fernández y a Danelik Galazán. En una actitud inentendible, la modelo eligió a la influencer para que la ayudara a ganar el reality y en menos de 24 horas se arrepintió.

El martes 11 de agosto, el reality de Telefe habilitó el regreso de exparticipantes a la casa más famosa con un claro objetivo: que cada concursante pudiese elegir a uno de ellos para que sea su dupla de juego en los próximos días.

Luana, que tenía una relación tensa con Danelik, decidió apostar por una segunda oportunidad y no tuvo mejor idea que elegirla con el fin de reconciliarse y sumar una aliada. Pero, al parecer, la elegida tenía otros planes.

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Apenas cruzó la puerta, la tucumana hizo lo contrario de lo que Luana esperaba: se pegó a Sol Abraham desde el primer momento. Mientras Luana observaba el movimiento sin poder creerlo, Sol no tardó en sentenciar: "Es la peor decisión que podría haber hecho, no entiende nada".

En el confesionario, Luana reflexionó lo que estaba sucediendo: "Ella venía a hacer otro juego o a estar con otra persona y yo la elegí. Al verla tan pegada a Sol un poco me asusta".

Y agregó en el mismo sentido: "Fue lo que me nació, yo sentía que tenía que elegirla. No sé si elegí bien, ¿hay devolución? Igual estuve sola 5 meses, un mes más o lo que tenga que estar me la recontra banco, obviamente".

"Quiero que se vaya" 🔥La elección de Luana no duro ni 24hs 😅



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Luana Fernández se arrepintió de haber elegido a Danelik Galazán para que vuelva | Captura Telefe

A la pregunta de Luana de si había "devolución", la respuesta del Big fue negativa como era de esperarse: "No Luana, no es un paquete".

En su turno en el confesionario, Danelik fue directa: "Me eligió Luana, yo venía con otro pensamiento. Me vengo a vengar". Ya al ingresar había hecho un polémico gesto mientras se abrazaban a modo de anticipo de lo que se vendría.

La tensión no tardó en escalar. Charlotte le preguntó le preguntó a Luana por qué no eligió a otra persona. La respuesta de la modelo también fue al hueso: "Me arrepiento amiga, quiero que se vaya".

En otro momento, Luana le pidió cigarrillos a Danelik y ella dijo que no había llevado porque no quería que Brian Sarmiento fumara. Pero después la recién ingresada se los terminó dando a Sol para que los guardara, gesto que fue advertido por Luana.

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En una charla con Brian, Danelik fue tajante sobre su situación con su compañera de dupla: "Quiero irme, no tengo nada que arreglar con ella, no quiero ser su amiga". Y blanqueó su estrategia: "Directamente hago mi juego acá, si sé que me puedo ir el lunes".

Horas mas tarde, finalmente ambas se cruzaron. Luana la acusó de ser mal agradecida. Danelik respondió sin remordimientos: "Yo no tengo nada que agradecer". Y lanzó una advertencia: "Alejate de mi marido', le estás tocando la oreja y vos sos bastante rapidita".

Finalmente, Luana Fernández volvió al confesionario para insistir con que cometió un error al elegir a Danelik Galazán para que volviera a Gran Hermano: "Yo no la quiero, quiero que se vaya. La elegí para darnos una segunda oportunidad porque habíamos terminado re mal, soy una pelotuda importante".