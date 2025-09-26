La Justicia condenó a prisión perpetua a Carlos Costa, el hermano del defensor de Boca Ayrton Costa, por el femicidio de su exnovia Agustina Belén Aguilar, de 21 años.

Costa había sido imputado por “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y por la relación de pareja previa”.

El miércoles 11 de octubre de 2023 la policía lo detuvo en su casa de Bernal, donde ya cumplía arresto domiciliario por una causa por robo y secuestro. Al momento de la detención, los policías descubrieron que tenía rasguños en el cuello, compatibles con heridas de defensa y las manos lesionadas.

Las heridas de defensa en el cuerpo de Carlos Costa. (Foto: TN)

La víctima

Agustina Belén Aguilar tenía 21 años y era madre de dos nenes, ambos hijos de Carlos Costa. De acuerdo a las pericias, la víctima recibió una golpiza en el interior de la casa de dos plantas en la que convivía con el acusado el domingo 8 de octubre.

Por aquel entonces, los testigos declararon que la pareja tuvo una discusión que derivó en una escena de brutal violencia por parte de Carlos Costa. Ambos estaban en la planta alta de la vivienda, mientras que en la parte de abajo se encontraba el resto de la familia del acusado, entre ellos el jugador de Boca Ayton Costa, que fue señalado por Jorge Aguilar, padre de la mujer asesinada.