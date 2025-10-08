Un delincuente murió tras un enfrentamiento con la Policía durante un intento de robo a un hombre de 81 años en el centro de Quilmes.

Según el parte policial, el agente de la Comisaría Quilmes 1°, que se dirigía a su servicio en la subestación, se identificó como policía y dio la voz de alto. En ese momento, el agresor lo apuntó, por lo cual se defendió del ataque con su pistola reglamentaria, un revólver Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros.

Uno de los disparos impactó en el cuello del delincuente, identificado como D. D. Mendieta, quien cayó al piso y se quedó allí durante unos minutos. En cuanto la ambulancia del SAME llegó al lugar, los médicos constataron su muerte.

La víctima del intento de robo contó que estaba estacionando su auto Citroën C4 cuando fue sorprendido por el ladrón, que intentó llevarse el vehículo. En ese instante escuchó el grito de “¡Alto, Policía!” y presenció el intercambio de disparos.

En el lugar se secuestraron dos armas pertenecientes al delincuente: un revólver calibre .22 y una pistola de aire comprimido de 4.5 milímetros. Además, en la escena trabajaron personal de la UFI N°6 del Departamento Judicial Quilmes y de la Policía Científica, que realizaron las pericias correspondientes.

El cuerpo del fallecido fue trasladado a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora, en donde se le practicará una autopsia. Mientras que el hombre de 81 años y el oficial resultaron ilesos.

La causa fue caratulada como “tentativa de robo calificado por el empleo de arma de fuego”. La fiscalía ordenó el secuestro del armamento utilizado y, por el momento, no tomó medidas contra el efectivo policial que intervino.